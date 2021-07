Elvia Barrios: "Jamás hemos interferido en la actividad del Congreso, respetamos la separación de poderes"

Barrios aclaró aclaró un supuesto un choque de poderes entre el Legislativo y el Poder Judicial. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, respondió ante las críticas de diversas agrupaciones políticas y señaló que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) queda en responsabilidad del Congreso de la República, pues dijo ser respetuosa de la independencia de poderes.

"Eso le corresponde determinar al Congreso de la República, nosotros en ese sentido respetamos la separación de poderes y está en campo del Congreso de la República y no del Poder Judicial. Jamás hemos interferido en la actividad del Congreso, respetamos la separación de poderes, así como se tiene que respetar la independencia judicial", señaló.

En declaraciones a la prensa, la magistrada señaló que "cualquier ciudadano puede formular la denuncia que considere", en respuesta a la denuncia constitucional presentada por el congresista César Gonzales por, presuntamente, avalar la resolución judicial que ordenó al Congreso de la República suspender la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

"Todo tiene que tener su cauce correspondiente. Yo no he cometido ninguna infracción constitucional, ahí están mis declaraciones y me allano a cualquier tipo de investigación que se pueda hacer, como corresponde a cualquier ciudadano. Los ciudadanos y funcionarios respondemos por nuestros actos", señaló.

Elvia Barrios también recordó que envió un documento a la Comisión de Constitución del Congreso para explicar las razones por las cuales no asistió a la sesión de este grupo parlamentario en la que se esperaba sus descargos por la mencionada resolución judicial. Al respecto, consideró que "solo era necesario" presentar sus explicaciones "por escrito".

Presentan denuncia constitucional

Hace unos días, el congresista César Gonzales Tuanama, de la bancada de Descentralización Democrática, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, por -según sus palabras- avalar la resolución judicial que ordenó al Congreso de la República suspender la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

"Una jueza admitió una medida de amparo inconstitucional a toda luz, el demandante era una persona sin legitimidad, y la presidenta del Poder Judicial, en un ánimo de respaldar estas acciones ilegales, inconstitucionales, avaló públicamente esto y, al no tomar acciones correctivas, eso quiere decir que hay acuerdo entre ambas", señaló.

"Esto configuraría una serie de delitos que conllevarían a la inhabilitación de 10 años de la actual presidenta del Poder Judicial ya que existirían algunos intereses en tomar a través del Poder Judicial el Tribunal Constitucional. El Tribunal actual que tenemos es apacible y siempre ha sido complaciente con la gestión de (Martín) Vizcarra", agregó.

El parlamentario pide en su denuncia constitucional la inhabilitación por 10 años de la magistrada Elvia Barrios y, además, adelantó que tiene previsto presentar una medida similar contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por el inicio de investigaciones a los parlamentarios que no acataron esta orden judicial.

