Esdras Medina sobre moción de vacancia contra Dina Boluarte: “No tiene la capacidad para gobernar”

El congresista aseguró que colegas de Somos Perú intentan llegar a la Mesa Directiva del Congreso

El congresista de Somos Perú, Esdras Medina, explicó este miércoles que ha presentado una moción de vacancia contra Dina Boluarte por incapacidad temporal debido a su mal manejo para liderar el país. En ese sentido, criticó que no pueda garantizar el orden interno en el país.

"Nosotros nos hemos basado en la incapacidad temporal porque vemos que no hay un orden interno en el Perú, no hay una autoridad que se pueda implantar en el interior y esto ocasiona una crisis social. Muchas familias no tienen el pan que llevar a sus hijos", sostuvo en entrevista al programa Todo Se Sabe de RPP Noticias.

Esdras Medina señaló que en lo social vivimos un desgobierno en el Perú que nos causa un perjuicio económico muy grande y que no tiene solución.

"Si a la fecha no ha podido solucionar los problemas que vivimos en el país no le queda más que renunciar y el otro camino es la vacancia. Podemos conseguir las firmas, presentar al pleno, entrar a un debate y darle la oportunidad de dar sus descargos, pero recuerde también que existen muchos muertos que está cargando el Poder Ejecutivo", manifestó.

El parlamentario señaló que están haciendo un procedimiento adecuado y de acuerdo con la Constitución pues tanto en la renuncia o vacancia, quien sucedería a Dina Boluarte es José Williams como presidente del Congreso.

Medina señaló que desde mañana iniciará reuniones con sus colegas para convencerlos de firmar la moción de vacancia y así ponerla en el pleno del Congreso lo más pronto posible.

Por otro lado, manifestó que en Somos Perú hay integrantes con deseos de llegar a la mesa directiva del Congreso tras la salida de Digna Calle. Entre los voceados son José Jerí y Alfredo Azurín.

Bancadas de izquierda presentaron vacancia

Un grupo de parlamentarios de izquierda hicieron oficial, el pasado 25 de enero, una moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte por permanente incapacidad moral, según el artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú.

En el documento se le señala como responsable de las muertes que se vienen produciendo en el país durante las manifestaciones de la población que exigen su renuncia en el cargo.

"Se asume que tanto la señora Boluarte, como ninguno de los miembros de su gabinete están dispuestos a renunciar, a pesar de que nuestro pueblo sigue siendo literal y nefastamente masacrado. No hay otro término que se podría usar", se lee en parte de la moción de vacancia.

El pedido de vacancia fue tramitado vía correo electrónico a la mesa de partes virtual del Congreso. Se necesitan 66 votos para admitirla a trámite y luego se deben conseguir 87 votos para la destitución de Boluarte.