Falleció el congresista Enrique Wong Pujada a los 83 años

En octubre de 2023, el congresista Enrique Wong había informado a RPP que padecía de cáncer al páncreas. Su curul en el Congreso por la región Callao será asumido por Ariana Orué.

Enrique Wong Pujada, congresista de Podemos Perú, falleció esta madrugada tras luchar contra el cáncer al páncreas que padecía.

El político falleció a los 83 años. Será reemplazado en el Congreso de la República por Ariana Orué, del mismo grupo parlamentario.

Al respecto, el Congreso brindó condolencias a la familia del congresista de Podemos Perú.

"Desde el Congreso de la República expresamos nuestras condolencias a los familiares del congresista Enrique Wong Pujada por su sensible fallecimiento", se lee en la red social "X".

Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, expresó su más profundo pesar por la muerte de Enrique Wong Pujada y extendió sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido parlamentario.

"Debo expresar mi más profundo pesar por el fallecimiento del Congresista Enrique Wong Pujada. Extiendo mis más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y partidarios", escribió el premier en su cuenta de "X".

Fue diagnosticado con cáncer de páncreas

En conversación con RPP, en el año 2023, el parlamentario reveló que le detectaron cáncer al páncreas, tras realizarse un examen al tórax por un problema de tos.

“Se me hizo un estudio de rutina por un problema de tos que tenía. Llamaba la atención que había un agrandamiento del páncreas. Era un estudio de tórax, no tenía nada que ver. Ya con este indicio fui al gastroenterólogo y me hicieron una resonancia magnética. Y descubrieron el tumor. Yo no tenía síntomas”, dijo Enrique Wong.

En ese momento, el congresista de Podemos Perú indicó que se sometió a una cirugía para extirpar el tumor y que tendría que iniciar un tratamiento de quimioterapia complementaria.