Enrique Wong sobre congresistas que votaron a favor de su suspensión: "Muchos me decían que tenían consigna"

Enrique Wong reiteró que es una injusticia la sanción que le impuso el Congreso de la República y afirmó que nunca ha tenido una denuncia de corrupción en su vida. Además, lamentó que los parlamentarios votaran en su contra por consignas.

"Muchos me decían que tenían consigna. Yo no creo eso, en un partido demócrata no puede haber consigna cuando se trata de hacer un bien. Lamentablemente me encontré con eso", sostuvo en el programa Las Cosas como Son de RPP Noticias.

Enrique Wong negó que haya tenido injerencia que tuvo en la designación del asesor de su despacho Manuel Talavera como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) durante el Gobierno de Pedro Castillo. Asimismo, criticó que la acusación se basara en notas periodísticas.

"La denuncia que me hacen está sustentado en dos informes periodísticos. En el primero me entrevistaron cerca de 30 minutos y solamente se difundió 30 segundos y la otra conversaron conmigo 40 minutos y solo pasaron dos minutos", explicó.

El parlamentario consideró que la comisión de Ética debió solicitar a Fonafe la información sobre si hubiera influenciado en algún funcionario y pedirle a los medios de comunicación que mostraran las entrevistas completas.

Por otro lado, también negó que fuera al MTC a agradecer al entonces ministro Juan Silva por la designación de Talavera en Enapu. En ese sentido, señaló que fue para conseguir que no se produzca la huelga de los controladores aéreos.

Enrique Wong está suspendido por cuatro meses sin goce de haber | Fuente: Congreso

Suspendido como parlamentario

El pleno del Congreso acordó suspender por 120 días al congresista Enrique Wong sin goce de haber con 65 votos a favor, 29 en contra y 24 abstenciones.

El informe que presentó la comisión de Ética sostiene que Wong cometió “actos de corrupción al obtener ventaja para un tercero, promoviendo decisiones que afecten los intereses de Estado”.

Enrique Wong presentó una reconsideración para lograr que la sanción no se concrete, pero no alcanzó los votos. Sin embargo, anunció que volverá a presentar ese pedido porque recalca que es injusto lo que hacen contra él.

El pleno también rechazó imponer la sanción de 120 días de suspensión en contra los congresistas de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) y Elvis Vergara, señalados como integrantes del grupo denominado 'Los Niños'.

En el caso de Flores Ancasi, el proyecto de resolución legislativa que recomendaba la sanción, así como el descuento de sus haberes por el mismo plazo, obtuvo 60 votos en contra.

En tanto, con 60 votos en contra, 51 a favor y 4 abstenciones, la representación nacional rechazó el informe final que declaraba fundada la denuncia contra Vergara Mendoza.