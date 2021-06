Fernán Altuve | Fuente: Andina

El excongresista fujimorista Fernán Altuve reflexionó sobre los ajustados resultados en la elección presidencial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Dijo que es el Congreso el foro donde los diferentes grupos políticos pueden llegar a acuerdos. Sin embargo, cree que ha sido muy atacado en los últimos años.

“Creo que hay que devolverle al Parlamento el lugar que el Parlamento tiene. Tenemos cinco años en los que el Parlamento ha sido extremadamente criticado por fuerzas extra parlamentarias. No se ha visto que el Congreso es el foro para que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas que representan a un espectro mucho mayor que la polarización de una segunda vuelta. Pero tenemos una actitud anti Congreso promovida a partir del año 2016, porque no gustó una mayoría. Cuando se eligió un nuevo Parlamento se insistió en atacar al Parlamento elegido, cuando ese Parlamento ya no tenía la mayoría. La actitud no era por un grupo político, sino contra la representación nacional”, manifestó el abogado.

Congreso hostilizado

A evaluación de Altuve, el Congreso ha sido hostilizado permanentemente cuando es la institución fundamental para el diálogo. “Vivimos en una esquizofrenia porque el foro para dialogar es el que se ataca, se le impide y se le cuestiona la capacidad de dialogo”, dijo.



El exparlamentario comentó que el actual Parlamento logró un consenso para elegir a Francisco Sagasti como presidente del Gobierno de transición. Cabe recordar que Sagasti asumió el cargo tras la crisis social desatada en las calles por la asunción de Manuel Merino al Gobierno luego de la vacancia contra Martín Vizcarra.



“El Parlamento logró consenso para hacer gobierno de transición. Ese es un mérito de Parlamento y ni siquiera reconocemos eso”, dijo.



El también excandidato a la alcaldía de Lima dijo que los resultados son parciales, debido a que todavía hay 1312 actas observadas que deberán ser resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones. Consideró que el Jurado Nacional de Elecciones “se ha visto forzado” en decidir hacer públicas las sesiones donde se verán las apelaciones de dichas actas.



