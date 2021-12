Flor Pablo, congresista del Partido Morado. | Fuente: RPP

La congresista del Partido Morado, Flor Pablo Medina, se pronunció sobre la decisión de la Comisión de Ética ante la denuncia de agresión física contra el parlamentario fujimorista Luis Cordero.

“Una decepción. Uno se siente impotente como ciudadano y como congresista, porque en un país donde hay tantos feminicidios, tanta violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes embarazadas producto de violaciones (...) ¿que nos apeguemos tanto al reglamento?”, dijo en RPP Noticias.

“Mi expectativa era que por lo menos se invite a las partes, que se inicie un proceso de investigación para ver cómo está el hecho ahora. Tomar la actitud y tener una proactividad, planear una salida y lo mínimo era un comunicado rechazando esto y apelando a que el reglamento no los dejaba hacer su trabajo”, acotó Pablo.

Asimismo, cuestionó a los congresistas que votaron en abstención. “Lamento esos votos en abstención, cómo en un hecho de violencia de la mujer pueden haber colegas parlamentarios que dicen me abstengo o no tengo opinión en este tema”, aseveró.

En esa línea, recordó que en el Parlamento son 50 las mujeres congresistas, a quienes está instando para hacer un pronunciamiento en conjunto ante la decisión de la Comisión de Ética de no evaluar el caso contra Luis Cordero.

“Esto no puede quedar así. Si el Congreso no asume una actitud de indignación, la ciudadanía hacia dónde va a mirar. Por eso he solicitado que se revise la decisión de la Comisión de Ética”, indicó.

“Está normalizada la situación, el machismo, la violencia, pero nosotros somos representantes y no podemos caer en esa normalización. Tenemos que educar con nuestra propia práctica. Espero que la presidencia de la Comisión de Ética pueda revisar su actuación”, añadió la congresista.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Así de claro’: ¿Qué esfuerzos hacen las autoridades para erradicar la violencia contra la mujer en el Perú?