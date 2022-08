Karol Paredes estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

La congresista Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, pidió a su colega Rosio Torres Salinas (Alianza para el Progreso), titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, priorizar la denuncia presentada por Patricia Chirinos contra el legislador Freddy Díaz, acusado de violar a una de sus trabajadoras de su despacho.

“Yo considero que la colega Rosio (Torres) Salinas tendría que priorizarlo (la denuncia contra Freddy Díaz). Además, la congresista Patricia Chirinos lo hizo la semana pasada y el día de ayer u hoy día también lo ha hecho la congresista Flor Pablo”, declaró en Ampliación de Noticias.

Como se recuerda, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó la semana pasada una denuncia constitucional en contra de Freddy Díaz, contra quien pidió su desafuero y su inhabilitación de la función pública por diez años.

Karol Paredes señaló, al respecto, que la Comisión de Ética podría imponer a Freddy Díaz la sanción máxima de 120 días de suspensión, pero -aclaró- solo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales podría recomendar, de ser el caso, el desafuero del denunciado legislador.

“Todo se ha concentrado en la Comisión de Ética, y nosotros tomamos el tema por oficio; pero hay otros caminos como para poder agilizar el proceso”, manifestó.



Los tiempos de Ética

Al ser consultada por el tiempo que se está tomando la Comisión de Ética para procesar la denuncia contra Freddy Díaz; Karol Paredes señaló que se debe respetar el derecho a la defensa del legislador.

“Nosotros no podemos pasar esos días, que tiene que ver con el derecho a la defensa. No podemos pasar. Además, no podemos correr el riesgo que alguien nos presente una acción de amparo, porque después todo lo que hemos trabajado se puede venir abajo. Hay procedimientos que no podemos saltar”, manifestó.

La Comisión de Ética ha programado para el próximo 22 de agosto una audiencia única sobre este caso y, luego, el 31 de este mes, se tendrá el informe final.

“Estamos dando toda la celeridad del caso para que justamente esta situación no siga manchando al Congreso”, manifestó Karol Paredes.

