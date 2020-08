Rocío Silva Santisteban dijo que se retirará de la comisión, si esta es presidida por José Luna Morales. | Fuente: Andina

La congresista Rocío Silva Santisteban, vocera alterna del Frente Amplio, aseguró que su bancada se retirará de la comisión que elegirá a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) si es que se insiste en la propuesta de que esta sea presidida por el legislador José Luna Morales (Podemos Perú).

En Ampliación de Noticias, la parlamentaria señaló que el congresista de Podemos Perú tiene una denuncia ante la Comisión de Ética, así como informes periodísticos en su contra; lo que -en su opinión- lo descalifican para presidir una comisión tan importante.

“Esta es una decisión de bancada, no solo por mí. Nos hemos reunido y lo hemos consensuado. Si el presidente es Luna, no solo no lo apoyaríamos, sino nos retiraríamos de la comisión”, comentó.

“José Luna está investigado en la Comisión de Ética y tiene una serie de denuncias periodísticas que lo señalan como una persona que ha tenido 500 llamadas con ‘Los Hermanitos’. No nos parece la persona más adecuada ni para formar parte de la Mesa Directiva y menos aún para ser presidente de la comisión especial. Nos retiraríamos”, sentenció.

José Luna Morales fue denunciado ante la Comisión de Ética porque su empresa, Escuela Integral de Posgrado, no cumplió con entregar a las AFP y ONP los aportes descontados a sus trabajadores.

Cabe mencionar que, el último martes, la comisión especial no pudo instalarse ya que no hubo un consenso para elegir a su Mesa Directiva. Una de las propuestas era de que sea presidida por el acciopopulista Rolando Ruiz, mientras que hay otro sector que respalda a Luna Morales.

“Tenemos la mejor disposición para que esta comisión pueda tener un proceso transparente. Los miembros del nuevo Tribunal Constitucional deben ser elegidos de la mejor manera. Deben ser hombres y mujeres que sean absolutamente transparentes”, comentó Rocío Silva Santisteban.