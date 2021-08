Fuerza Popular indica que no fueron invitados a reunión con la PCM | Fuente: RPP Noticias

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, informó que este grupo parlamentario no ha sido invitado a las reuniones con la Presidencia del Consejo de Ministros como parte de las rondas de diálogo previo a la solicitud del voto de confianza; sin embargo, aseguró que no aceptarían una eventual invitación.

En declaraciones a la prensa en los exteriores del Congreso de la República, Hernando Guerra García, vocero de la bancada fujimorista, indicó que esta decisión se debe a los cuestionamientos que pesan sobre el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y aseguró que no ha deslindado del terrorismo.

"Nosotros no hemos recibido hasta ahora ninguna invitación del primer ministro ni del Gobierno; nosotros, aún así recibamos una invitación, que no hemos recibido hasta ahora, no acudiremos a ninguna cita puesto que no nos parece que debamos conversar con personas que no han deslindado claramente con el terrorismo y que, más bien, han dado declaraciones ambiguas", indicó.

"También por los cuestionamientos que se hace a un Gabinete que está compuesto por varias personas cuestionadas en su trayectoria y ahora muchos cuestionados con los nombramientos que están haciendo", agregó.

Cabe recordar que esta postura es similar a la tomada por la bancada de Renovación Popular de no asistir a una reunión con el presidente del Consejo de Ministros si es que el titular de esta institución, Guido Bellido, no cumpla con unas condiciones previas al diálogo.

En el documento firmado por el vocero de la bancada, Jorge Montoya Manrique, se expresa sorpresa por la "conformación de un gabinete cuestionado por su calidad" y se plantea la renuncia de cinco ministros con el objetivo de "encontrar la gobernabilidad del país".





Acción Popular solicitó 'reestructuración' del Gabinete

Esta mañana, el congresista de Acción Popular Pedro Martínez aseguró este miércoles que en la cita con el jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido, su organización política pidió la "reestructuración" del gabinete ministerial.



"Se le ha hecho conocer todo el descontento y malestar de la población, cómo se está percibiendo estas decisiones por parte del Premier al colocar a personas que están involucradas aparentemente en cuestiones de terrorismo y falta de respeto a la democracia, eso se le ha hecho ver. Por ejemplo yo le puse el caso que no podemos seguir viviendo bajo la sombra gris, oscura y siniestra de Cerrón, dijo en entrevista con el programa Ampliación de Noticias.



Pedro Martínez señaló que como parte de la reestructuración en el gabinete ministerial de Guido Bellido es necesaria la participación de más mujeres a cargo de los ministerios.



"Es increíble que de 18 solamente dos mujeres estén ocupando cargos ministeriales, por lo tanto este es un pedido de la Asociación de Mujeres del Perú y lo estamos trasladando al Premier", indicó.

