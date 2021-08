Ministro Torres declaró tras reunión de la PCM. | Fuente: RPP Noticias

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, evitó responder si estuvo de acuerdo en la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros; sin embargo, recordó que no estuvo en la ceremonia de juramentación. Ante la consulta de la prensa a esta inasistencia, el ministro respondió que "puede darle la interpretación que usted desee".

A su salida de la primera sesión del Consejo de Ministros, Torres mencionó que en esta reunión no se abordó la posibilidad de que Guido Bellido sea cambiado luego de que algunas bancadas parlamentarias, como Renovación Popular, hayan adelantado su postura en contra del voto de confianza en caso no se realicen cambios en el Gabinete.

"Aquí, todos los que estamos ejerciendo ministerios, tenemos que condenar al terrorismo, nadie puede estar de acuerdo con eso", señaló.

Consultado sobre la investigación contra Bellido por presunta apología al terrorismo, el ministro reconoció que existe "un problema" con el sistema de justicia "porque retarda todos los procesos, sin distinción alguna". "Tiene que resolverlo rápidamente porque si no estamos con eso de que hay que respetar la presunción de inocencia", apuntó.

Aníbal Torres también señaló que ha conocido recientemente a Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, "porque apareció él ahí"; no obstante, aseguró que "ahora él no tiene nada que ver en el Gobierno". Recordó, además, que, al estar sentenciado, el exgobernador "no puede ejercer ningún cargo".

Dina Boluarte pide "confianza" en el Gabinete

Más temprano, la vicepresidenta Dina Boluarte se refirió a los cuestionamientos que han surgido en torno a la elección de ministros del gabinete presidido por Guido Bellido, así como a la de funcionarios dentro de las carteras.

En declaración a la prensa, pidió a la población confiar en el gabinete. "Pedimos a la población peruana que confíe en este gabinete Bellido porque lo único que pretende el gobierno de Pedro Castillo es acercar el Estado al pueblo peruano", dijo.

Por otro lado, señaló que serán los propios ministros quienes respondan por las elecciones que se han venido realizando en estos primeros días de Gobierno.

"Esas denuncias y demás se tendrán que aclarar. Cada una de las personas que han mencionado en una conferencia de prensa para poder aclarar aquellos hechos", dijo.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: