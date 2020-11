Diethell Columbus destacó que su bancada respeta la posición de la ciudadanía tras la vacancia. | Fuente: Congreso

El vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, insistió en defender este jueves la posición de su bancada sobre el apoyo a la vacancia presidencial, pero admitió que su partido no fue capaz de considerar la magnitud de este hecho que originó protestas ciudadanas.



"Quizá el tema ha sido que no pudimos leer la magnitud de las consecuencias de la decisión política que tomamos", dijo este jueves en entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP.



Diethell Columbus expresó las condolencias a las familias de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, quienes murieron durante las manifestaciones en Lima, y destacó que su bancada respetó la posición de la ciudadanía tras la vacancia. Sin embargo, aclaró que Fuerza Popular no votó pensando con el rédito político.



"Si hablamos el tema del deber que la ciudadanía reclama e ir en esa consonancia, para mí sería fácil por ejemplo sumarme al populismo parlamentario que cunde en el Congreso y por ejemplo votar a favor de la ley de la ONP porque hay millones de peruanos que lo reclaman y la ciudadanía lo está exigiendo, pero sería un acto de irresponsabilidad", dijo.

Además, Diethell Columbus anunció que el viernes 20 tendrá una reunión la bancada fujimorista y la dirigencia de Fuerza Popular para analizar y evaluar el contexto post crisis política.

Sobre una eventual orden judicial para suspender temporalmente las actividades de Fuerza Popular, Diethell Columbus consideró que la Fiscalía intenta impedir de la participación de su partido, de Keiko Fujimori y demás candidatos en las elecciones generales del 2021.



De otro lado, parlamentario señaló que no tiene ningún problema en renunciar al cargo de la vocería de Fuerza Popular en el Congreso de la República.



"El rol del vocero no es simplemente que te den un papel y firmar sin leer. En todo caso yo no soy de los que vota y firma sin leer", dijo en referencia a algunos parlamentarios que aseguran que no firma sus iniciativas legislativas.



