El ministro de Defensa, Walter Ayala, cuestionó a los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso por adelantar opinión en torno a las acusaciones de presuntas injerencias en los recientes cambios de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea e incluso consideró que la sesión podría ser declarada nula.



"Nadie está exento de control constitucional, ni el presidente, ni el Congreso, nadie es Dios, todos estamos obligados a cumplir el debido proceso. He escuchado a tres personas que ya me condenaron, han dicho que ese señor se debe ir. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia, dónde quedó el debido proceso?; es más, este proceso puede ser declarado nulo porque incluso ya han adelantado opinión", cuestionó.

"Si ya me hicieron culpable, para qué me citan, pero el pueblo juzgará. Espero que después de haber respondido a todas las interrogantes cambien su opinión. Acá no somos enemigos, acá nadie viene con un afán de querer hacer daño al otro. Yo voy a ser respetuoso, pero también espero respeto de la otra parte", agregó al inicio de su presentación.

Incidente en la comisión

En otro momento, el congresista Jorge Montoya protagonizó un incidente con el ministro Walter Ayala en la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso a la que acudió para responder sobre las denuncias de presuntas injerencias en los recientes cambios al interior de las Fuerzas Armadas.



El hecho ocurrió cuando el todavía ministro acusó al parlamentario de Renovación Popular de ya haber adelantado opinión sobre su gestión; sin embargo, el legislador le respondió que están en un foro político y deben aceptar todas opiniones. Ante esto, el ministro de Defensa planteó una "recusación" al congresista.

"(El ministro) ha lanzado una amenaza velada sobre que este proceso puede declararse inválido por adelanto de opinión. Yo quería explicarle que el ministro debe entender que está en una cámara política, no es una cámara jurisdiccional. Él es abogado y sabe perfectamente las diferencias. Acá damos opiniones políticas y las opiniones políticas no tienen límites, así que mis opiniones sobre que el ministro debe dar un paso al costado, siguen siendo vigentes y no alteran ningún proceso porque estamos en una cámara política", indicó Montoya.

"Nadie está por encima de la Constitución. Si el congresista Montoya tiene ya su posición fijada yo formulo un recurso de recusación contra el almirante porque yo creo que él ya tiene una posición definida y de nada va a servir que yo me defienda", respondió el ministro.

