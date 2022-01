Héctor Acuña estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El congresista Héctor Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), calificó de “tormentosa” la entrevista que le hizo el periodista Fernando del Rincón al presidente Pedro Castillo para la cadena norteamericana CNN; aunque reconoció que no tuvo la oportunidad de verla debido a que se encuentra en viaje de representación.

“Hoy me he enterado por los medios, por las redes y sé que ha sido una entrevista un poco tormentosa y preocupante, porque nosotros, como peruanos, necesitamos mejor representación”, comentó en Ampliación de Noticias.

Héctor Acuña cuestionó duramente las declaraciones del jefe de Estado, quien en la citada entrevista reconoció que en su Gobierno atraviesa por un “proceso de aprendizaje”.

“Necesitamos un presidente que se sienta presidente, que no se sienta no maestro de escuela”, se quejó el legislador de APP.

¿Tenemos un presidente preparado?

Al ser consultado sobre si Pedro Castillo está preparado para el cargo de jefe de Estado, en base a las respuestas dadas en la citada entrevista; Héctor Acuña consideró “realmente preocupante” que el mandatario “no se sienta presidente” tras más de seis meses en el cargo.

“Él mismo lo ha manifestado (que no está preparado), nosotros comprobamos con los hechos, porque realmente en las acciones que demuestra. Todo profesional demuestra su calidad, sus competencias, sus capacidades con los hechos y en este caso, lamentablemente, no hay resultados visibles y coherentes”, comentó.

En la extensa entrevista concedida a CNN, el presidente Pedro Castillo reconoció que “nunca” se formó como político ni fue entrenado para asumir el cargo que hoy ostenta. “A mí nadie me puso en un espacio de inducción, yo no me fui al exterior, yo no me fui a los Estados Unidos a entrenar. Yo no me presté a eso, yo estoy por acá por el país y por el pueblo, y no le voy a robar al país”, comentó.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: