Héctor Acuña tras reparto de comisiones: “Ahora se nota cómo Fuerza Popular con su aliado APP dominan el Congreso”

Héctor Acuña, congresista de la nueva bancada Integridad y Desarrollo. | Fuente: Congreso | Fotógrafo: ERNESTO ARIAS

El congresista Héctor Acuña, ex Alianza para el Progreso y actual integrante de la bancada Nº 13 Integridad y Democracia, manifestó que con Lady Camones al frente de la Mesa Directiva hay una continuidad y reiteró su calificación como ‘Maricarmen 2’. En esa línea, criticó la repartición de comisiones y expresó que se ve “cómo Fuerza Popular con su aliado APP dominan el Congreso”.

“Las elecciones de las comisiones fueron una emboscada. ¿Dónde está la democracia para someter a debate? Aquí no hay perfiles. [...] No hay la meritocracia que tanto reclamamos. [...] Para la elección de la Mesa Directiva, en mi caso, yo no repartí nada, yo no ofrecí nada. Acá fue “¿qué presidencia quieres?” “¿qué comisión quieres?”. Ahí lo vemos”, dijo.

En esa misma línea, criticó el acuerdo aprobado en la anterior Mesa Directiva que permite que los expresidentes del Congreso que posteriormente puedan ser contratados logren percibir un sueldo mayor.

“Ahora dicen que un presidente del Congreso debe ser el más pagado si regresa a trabajar al Congreso, porque consideran que es un iluminado. ¿Qué justifica tener un mejor sueldo? Un presidente del Congreso que cuando sale está desacreditado. ¿Cómo es posible?”, dijo.

De Cambio Democrático a Integridad y Democracia

Sobre la salida a la crisis entre Ejecutivo y Congreso, el legislador Acuña consideró que primero debería consolidarse una Mesa Directiva independiente. “Si no es independiente, si no trabaja con idoneidad, si tiene que dictarle la plana, va a ser difícil. Necesitamos un Congreso más sólido. La corrupción del Congreso tiene que eliminarse”, manifestó.

Sobre su pase a la bancada de Integridad y Democracia, Acuña agradeció a sus colegas de Cambio Democrático-Juntos por el Perú por haberlo acogido para que pueda postular a la Mesa Directiva.

“Ellos sabían que mi paso por ellos era transitorio. Era una situación que teníamos que cumplir con el trámite administrativo porque las elecciones no podían postergarse. Estoy agradecido que me dieron la oportunidad para poder postular y me han impulsado a que regrese a mi verdadera ubicación: el centro”, dijo.

Tras conocerse que el premier Aníbal Torres puso su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo, el congresista opinó que se necesita un nuevo premier con autonomía y que no se dedique todo el tiempo a defenderlo de las acusaciones. “Necesitamos un presidente del Consejo de Ministros que escoja a sus ministros, porque si el presidente los escoge ya sabemos lo que está pasando”, indicó.



PODCAST RPP: Legislador Freddy Díaz puede ser desaforado del Congreso tras ser acusado de violar a una trabajadora

La presidenta de la comisión de Ética del Congreso, Karol Paredes Fonseca, estimó que el procedimiento contra Freddy Díaz demandará al menos tres meses.