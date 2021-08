Almirante Jorge Montoya | Fuente: Facebook

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que es “vergonzoso” que Héctor Béjar sea ministro, luego de conocerse que el canciller manifestó que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”. Por ello, el parlamentario recalcó que su bancada utilizará todos los recursos democráticos para censurarlo.

“Vamos a presentar una moción de censura. Una persona como esta no puede ser ministro del Perú. Este señor obedece a las órdenes de Cuba. Es un comunista redomado. Tiene años en ese plan y no va a cambiar. Es algo vergonzoso lo que le está pasando al país. El comunismo nos está tomando y no vamos a permitir que siga avanzando. Vamos a emplear las instituciones democráticas para vencerlo”, expresó en RPP Noticias.

“No podemos aceptar ese tipo de declaraciones de ninguna manera. El cambio de la historia es parte de su estrategia, así como la mentira. No se le puede creer absolutamente nada. Hay que actuar y guiarnos por los hechos”, añadió.

En esa línea, Montoya instó al presidente de la República, Pedro Castillo, que retire del Consejo de Ministros a Béjar, así como al premier Guido Bellido, el ministro del Interior, el ministro de Defensa y la ministra de la Mujer.

“Yo le pido al presidente que tome acción inmediata y cambie al Canciller. Eso le daría una señal clara al país de cuáles son sus intenciones”, acotó.

Respecto a una posible vacancia de Pedro Castillo, el congresista de Renovación Popular aseveró que esa sería el último recurso.

“La vacancia es lo último que está en nuestra lista. Primero hay que agotar los recursos que tenemos a la mano para hacer que cambien la decisión de tener ministros impresentables y que el alinea del Gobierno se salga de los cauces democráticos”, comentó.

“Si se tiene que llegar a la vacancia, llegaremos a la vacancia, pero no es una cosa que sea inmediata para nosotros”, agregó Montoya.

