Héctor Valer señaló que defensa legal de Freddy Díaz presentó un video que lo llevó a votar en abstención

El congresista Héctor Valer declaró que el video subido en la sesión reservada fue que lo conllevó a votar en abstención para que el pedido de inhabilitación retorne a la SAC. | Fuente: Congreso

El parlamentario de Somos Perú, Héctor Valer, señaló en RPP Noticias que la defensa legal del congresista Freddy Díaz presentó un video que conllevó a que votará en abstención de la inhabilitación por 10 años.

"Siendo la sesión reservada se mostró una prueba contundente respecto a la relación de las dos partes. En este caso la agraviada manifestaba claramente de que ella no quería hacer la denuncia correspondiente y había una tercera persona que la obligaba a asistir a la comisaría y etcétera", sostuvo en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Asimismo, añadió que el congresista Luis Aragón —ponente de la acusación contra Freddy Díaz— manifestó que dicha prueba contundente "no había sido presentada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales".

"Entonces frente a esa prueba que no había sido debidamente valorada por la Subcomisión, solicitamos que vuelva a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al menos esa era la misma posición porque si la prueba que absuelven a una persona, por más delincuente que sea, no han sido valoradas y tiene derecho a que sean valoradas por la Subcomisión", agregó el congresista Héctor Valer.

Argumentos

Argumentó su posición por su experiencia en materia penal y el voto en abstención de la congresista Gladys Echaíz, quien también votó en abstención.

"Se observa que la agraviada manifiesta que no ha pasado absolutamente nada, esos son sus términos con el denunciado y quien la obliga en el video es una tercera persona que no aparece, pero sí se escucha su audio y que la obliga a acudir a la comisaría a pesar que la agraviada no quería asistir", sostuvo.

Al ser consultado de si no es sospechoso que el video aparezca hoy, Valer dijo que la prueba "merece ser meditada" en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que "pueda dar a que ese documento ha sido adulterado o no una prueba que corresponde al enjuiciamiento pues volverán a presentar en el Pleno y lo votaremos a favor del desaforo de esta persona [Freddy Díaz]".

Sobre la reconsideración, declaró que volvería a votar en abstención por el argumento de que debe retornar en la Subcomisión. Dijo que si en caso "se haya vulnerado algún procedimiento o se ha cumplido con el procedimiento cabal de la acusación constitucional mi voto será a favor".

Freddy Díaz

La bancada de Avanza País comunicó que insistirá en buscar la inhabilitación al congresista Freddy Díaz Monago, denunciado por violación sexual dentro de una oficina del Parlamento por una de sus extrabajadoras a mediados del año 2022, tras no obtener los votos para la inhabilitación por 10 años contra el parlamentario.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, la fuerza parlamentaria lamentó no haber alcanzado la votación requerida para sancionar a Díaz Monago. Recordemos que solo se lograron 60 votos de los 66 necesarios para suspenderlo de sus funciones congresales.

¿Cómo votaron los congresistas?

En abstención votaron los congresistas por Perú Libre: María Agüero, Américo Gonza, Segundo Montalvo, Alfredo Pariona, Abel Reyes, Janet Rivas, María Taipe y la exministra de Salud, Kelly Portalatino.

También en abstención votaron los congresistas de Perú Bicentenario: Germán Tacuri, Edgar Tello y la exministra de la Mujer, Katy Ugarte. Asimismo, Guido Bellido y Jorge Marticorena de Perú Bicentenario, y los no agrupados: Carlos Alva y la exministra de la Mujer, Heidy Juárez.

Se abstuvieron también Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular), Darwin Espinoza (Acción Popular), Enrique Wong (Podemos), Héctor Valer (Somos Perú), Gladys Echaíz (APP) y Nieves Limachi (Perú Democrático).

Los votos en contra fueron de Luis Picón Quedo, congresista no agrupado, y del mismo Freddy Díaz Monago.