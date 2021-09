Ministro Iber Maraví se presentó ante el Pleno | Fuente: Congreso

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, respondió el pliego interpelatorio ante el Pleno por su supuesta vinculación con actos terroristas en Ayacucho entre 1980 y 1981. De acuerdo con el ministro, las personas que supuestamente lo vincularon a estos hechos posteriormente negaron la información aparecida en los atestados policiales e incluso señalaron que fueron coaccionados y hasta torturados por las autoridades policiales de ese entonces.

“Los atestados policiales no son por sí pruebas irrefutables. Fueron fuente de abuso, muchas veces, contra personas inocentes. Es por lo que el atestado policial se eliminó del actual modelo procesal penal. Incluso el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) señala los abusos contra personas inocentes mediante fabricación y siembra de dichos atestados policiales”, indicó Maraví ante el Pleno.

Los atestados



Parte del pliego interpelatorio cuestiona al ministro Maraví, debido a que su nombre figura en atestados policiales, luego de las declaraciones de presuntos terroristas Juan Alarcón Gutiérrez, Alfredo Silvera y Víctor Cconislla Reyes.



Según el ministro, estos atestados policiales pasaron luego a la etapa de instrucción en el Poder Judicial y que “las mismas personas declarantes o supuestamente declarantes señalaron que ‘no habían declarado de esa manera’, ‘que no me conocían y que no participe en ninguno de los hechos referidos a hechos de 1980’”.



El ministro se defendió, leyendo una posterior declaración de Juan Alarcón Gutiérrez, quien narra que era un estudiante de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y que fue detenido por autoridades policiales y llevado a una jefatura departamental. De acuerdo a dicho testimonio, Alarcón Gutiérrez asegura que fue golpeado y torturado y afirmaba no tener conocimiento de los cargos que le imputaban.

Maraví también leyó una posterior declaración de Silvera, quien señala que la información que figura en el atestado fue producto de la “coacción y amenaza”. Del mismo modo, Maraví también leyó una posterior declaración de Cconislla Reyes, que decía que no conocía a Maraví.



Movadef



El ministro de Trabajo negó tener vinculación con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

Al responder el pliego interpelatorio ante el pleno del Congreso, Maraví afirmó nunca haber pertenecido al Movadef ni haber ocupado el cargo de secretario de juventudes. “No existe ninguna prueba y no lo han podido demostrar”, dijo.

