El congresista Luis Kamiche se pronunció en contra del anuncio de Guido Bellido sobre cuestión de confianza. | Fuente: RPP

El congresista por Perú Libre Luis Kamiche consideró "exagerado" el anuncio hecho por el jefe del Gabinete, Guido Bellido, respecto de que plantearían una cuestión de confianza por el ministro de Trabajo, Iber Maraví, ante una eventual censura en el Parlamento.

"Creo que no hay que llegar a ese nivel de enfrentamiento, de decir que va a haber una censura. Creo que no hay que llegar a eso. Si la sustentación (de Iber Maraví) es adecuada, no hay por qué llegar a ese nivel de respaldo, pienso yo, un poco exagerado", dijo a Nada Está Dicho de RPP.

"La posición del señor Guido Bellido es una posición que es un poco exagerada, teniendo en cuenta el ambiente democrático y que hay que tener un ambiente de cordialidad, ya estamos viviendo bastante incertidumbre como para plantear este tema", añadió sobre una posible cuestión de confianza.

Mañana jueves, el titular de Trabajo y Promoción del Empleo acudirá ante la representación nacional para responder un pliego de preguntas en torno a diversos cuestionamientos a su cargo. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, la interpelación durará cuatro horas.

Sobre esto, el congresista Luis Kamiche señaló que "habrá que escuchar" al ministro. "Él tiene derecho a su defensa, escucharé la sustentación de sus respuestas y en base a eso tomaré una decisión", agregó.

Uso de redes sociales del Ministerio

Sobre el uso de las redes sociales del Ministerio de Trabajo en defensa de Iber Maraví, el legislador dijo que las cuentas del Estado "deben ser utilizadas para el fin para el que fueron creadas".

"La posición que está asumiendo el Ministerio del Trabajo frente a este tema (la interpelación) no me parece la correcta, pero habrá que hablar con el señor Maraví para ver por qué tomó esa decisión", añadió.

"De ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza"

Esta noche, el premier Guido Bellido señaló que acompañará al Congreso al ministro Iber Maraví para su interpelación y que, ante una eventual censura, podrían solicitar una cuestión de confianza.

El titular del Gabinete Ministerial consideró que no existe sustento para interpelar al ministro de Trabajo por sus presuntas vinculaciones a la organización terrorista Sendero Luminoso.

“El Congreso de la República está convocando al ministro de Trabajo, Iber Maraví. Nuestro respaldo absoluto, voy a acompañarlo y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, como tiene que ser un Consejo de Ministros, donde existe la solidaridad plena porque esto responde a un tema político, eminentemente, no hay absolutamente ningún tema de carácter o que tenga sustento esta interpelación que están planteando a nuestro ministro”, dijo.