El jefe del Gabinete Ministerial indicó que la interpelación no tiene sustento y se trata de un tema político. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, señaló este miércoles que acompañará al Congreso al ministro de Trabajo, Iber Maraví, para su interpelación y que de ser necesario solicitarán una cuestión de confianza.

En conferencia de prensa, el titular del Gabinete Ministerial consideró que el Congreso no tiene sustento para interpelar al ministro Iber Maraví por sus presuntas vinculaciones a la organización terrorista Sendero Luminoso, además de su relación con el Conare-Sutep. En esa línea, indicó que el Consejo de Ministros acordó esta medida ante una eventual censura.

“El Congreso de la República está convocando al ministro de Trabajo, Iber Maraví. Nuestro respaldo absoluto, voy a acompañarlo y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, como tiene que ser un Consejo de Ministros, donde existe la solidaridad plena porque esto responde a un tema político, eminentemente, no hay absolutamente ningún tema de carácter o que tenga sustento esta interpelación que están planteando a nuestro ministro”, dijo.

Defensa de facultad presidencial sobre ministros

Al ser consultado sobre si el Ejecutivo estaba gastando una bala si llegara a plantear la cuestión de confianza por el ministro de trabajo, Bellido señaló que están defendiendo la facultad constitucional del presidente Pedro Castillo de escoger a sus ministros . Añadió que existen sectores que no están de acuerdo con los titulares de los diversos sectores

“Nosotros no podemos retroceder, hay un sector evidentemente político que no está de acuerdo con que un campesino esté asumiendo y conduciendo el país como el presidente Pedro Castillo y por supuesto no están de acuerdo con los ministros que ha nombrado facultado por la ley. Entonces no existe eso de gastar una bala más, al contrario defender lo que la Constitución faculta al presidente de la República”, indicó.

La Junta de Portavoces del Congreso acordó este miércoles que la interpelación contra el ministro se realizará en cuatro horas. Durante su presentación, Iber Maraví deberá responder a siete temas planteados por el Legislativo.

