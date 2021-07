Jorge Montoya denuncia "presiones" para que no presida la lista de Renovación Popular a la Mesa Directiva

Almirante Jorge Montoya, congresista electo por Renovación Popular. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El almirante Jorge Montoya, congresista electo por Renovación Popular y candidato en la lista número 1 para la Mesa Directiva del Congreso, calificó como "un acto principista" que esta lisa se encuentre conformada solo por integrantes de su bancada. Según comentó, comenzó "mucho antes" que otros partidos a buscar concertación sobre este tema; sin embargo, estas conversaciones se complicaron en la última semana.

"Hablé con todas las de derecha. Hasta hace 2 semanas las cosas iban bien, bastante bien, la semana pasada se pusieron un poco más difíciles y la semana pasada apareció en escena Acción Popular, que acababa de pelear con el partido de (Pedro) Castillo y se pusieron como los imprescindibles: o eran ellos o no era nadie. Vetaban la participación de Fuerza Popular en cualquier mesa, en cualquier vicepresidencia, al igual que el partido de (César) Acuña", relató.

"Traté de buscar consensos, no lo logré y me comenzaron a llegar presiones de diferentes lugares para que renuncie. (Me dijeron) que yo iba a ser el responsable de que la democracia pierda. Yo he peleado por la democracia desde el principio, cosas que no han hecho otros que están sentados en esas mesas, tengo una responsabilidad ante mis electores. Tenemos más representatividad electoral que otras bancadas", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el almirante comentó que cuenta con 10 votos de su bancada, Renovación Popular, ya que su colega Norma Yarrow se ha mostrado crítica a esta decisión; además, estimó que cuenta con el respaldo de otros 10 congresistas de otras bancadas "que han ofrecido su respaldo y confío que eso suceda". "No está dicho todo, las matemáticas electorales en el Congreso pueden ser diferentes", anotó.

Problemas en Renovación Popular y presiones

En otro momento, Montoya negó haber recibido una propuesta de su colega Norma Yarrow para asumir la vicepresidencia en una de las listas para la Mesa Directiva. Pese a señar que los evidentes problemas de esta bancada se solucionarán de manera interna, el almirante acusó a su compañera de bancada de "tener ambiciones y deseos de ser vicepresidenta en competencia conmigo, pero ese es un tema interno que lo vamos a arreglar".

"Los temas de la bancada lo vamos a solucionar dentro de la bancada. Yo hablo con la verdad, no tengo dos lenguajes. Eso que dicen no ha sucedido, el respaldo del presidente del partido y de la bancada es para que postule a la presidencia (de la Mesa Directiva) y lo dije desde un principio: es solamente la presidencia. Si no puedo hacerlo, ahí quedamos", indicó.

"La consigna era que yo no participe (porque) no era mi partido. Era un tema personal, parece, porque me han llegado avisos de varios sitios hasta con síntomas de presión y de obligación de que yo tenía que renunciar. En política se ven estas cosas, pero a mí no me amedrentan. En pocas horas se va a saber quién ganó y seguimos para adelante", agregó.

