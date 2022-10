Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular | Fuente: Congreso de la República

El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó este martes que la presentación de una moción de censura contra la segunda vicepresidenta del Congreso de la República, Digna Calle (Podemos Perú), responde a una falta de "transparencia" y "honestidad" de la parlamentaria. Esto tras una supuesta reunión entre ella y el ministro del Interior, Willy Huerta.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Jorge Montoya sostuvo que la citada reunión es un "argumento suficiente" para hablar de una intención de manipular la mesa directiva del Congreso de la República.

"Ahora que ha habido un cambio en la mesa directiva, que debe garantizar su independencia, aparece otra vez este tipo de situaciones que se tratan de arreglar fuera de las paredes del Congreso. Lo que se arregla fuera de las paredes del Congreso tiene carácter de oculto y no de transparencia y es una falta de honestidad para con el resto de la mesa directiva", dijo.

Para Jorge Montoya "es posible" que la reunión entre Digna Calle y el ministro Willy Huerta consiguió que no prosperara la moción de censura contra el titular del Ministerio del Interior en el pleno del Congreso.

"Todo esto trae una serie de interrogantes que uno hay que pensar mal, se supone que ha habido un acuerdo de ese partido con el ministro del Interior para no censurarlo y después se desarrollaron una serie de situaciones inéditas para nosotros como el retiro de la firma completa para la moción de censura nos pareció bastante extraño", añadió.

De acuerdo con el programa Beto a Saber, el ministro Willy Huerta fue a la vivienda de la legisladora Digna Calle en el distrito de La Molina. El hecho se conoció luego de que la bancada de Avanza País retirara su pedido de reconsideración de la votación del pedido de censura contra el titular del Mininter.

Respaldo a López Aliaga



De otro lado, Jorge Montoya respaldo al candidato de su agrupación a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, en su decisión de no conversar con el mandatario Pedro Castillo, debido a las acusaciones de corrupción del entorno presidencial.



"En el caso que tenemos actualmente tiene seis acusaciones fiscales de corrupción, hay una cadena de amigos y familiares que están involucrados en el tema, hay el mal uso de artefactos del Estado para uso personal, con nuevas acusaciones constitucionales. Es una persona que ha perdido la autoridad y credibilidad, que creo que nunca la tuvo, con esa persona no nos podemos reunir porque no nos representa y no nos da la confianza para seguir adelante", expresó.

