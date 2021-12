El parlamentario se refirió en torno al rechazo en el Congreso hacia la moción de vacancia presidencial. | Fuente: Congreso de la República

El congresista y vocero de la agrupación Renovación Popular, Jorge Montoya, señaló tras el rechazo a la moción de vacancia presidencial, que el Gobierno negoció con otros actores para impedir esta iniciativa contra Pedro Castillo.

“Ha habido conversaciones con dirigentes políticos donde deben haber negociado en el gabinete multipartidario, eso ha cambiado la opinión y el tratamiento realizado en la vacancia”, dijo.

Además, el congresista precisó que su bancada no tiene pensado presentar una siguiente moción de vacancia presidencial luego de que este martes el Pleno rechazara este recurso. “No nos hemos puesto de acuerdo para poner nada (moción de vacancia). Es suficiente, el país necesita estabilidad y no podemos pensar en otra vacancia inmediatamente, no es democrático”, indicó en conversación con Ampliación de Noticias.

Sin embargo, señaló que se continuará con las interpelaciones a ministros, como el caso de Carlos Gallardo, titular del Ministerio de Educación y de Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones.

Cambios para seguir

Jorge Montoya señaló que tras el rechazo de la moción de vacancia, el presidente Pedro Castillo debe realizar cambios en el gabinete ministerial y en las políticas de Gobierno.

“El presidente tiene una gran oportunidad para cambiar radicalmente y en el gabinete poner a gente independiente y profesional en sus temas. Hay que dejar las ideologías a un costado para conversar”, señaló.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: