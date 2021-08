José Cueto, congresista de Renovación Popular. | Fuente: Andina

En diálogo con RPP Noticias, el congresista de Renovación Popular, José Cueto, se refirió a la nueva denuncia contra del ministro de Trabajo, Iber Maraví. Al respecto, el parlamentario indicó que ya envió una carta al presiente Pedro Castillo sobre la situación, sin embargo, no ha obtenido respuesta sobre si este será retirado de su cargo.

Asimismo, se refirió a las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien señaló que, en caso de que el Congreso de la República intente censurar ministros, aplicará la cuestión de confianza.

“Ya a esta altura no me está sorprendiendo nada los diferentes actores políticos que el señor Castillo y las decisiones que está tomando. (…) Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar porque al señor premier se le ocurre amenazar al Congreso”, indicó.

“Si vamos a estar con este tema de cuestión de confianza por cada vez que cambiemos a un ministro… que lo haga, yo no lo estoy retando. Nuestra protestad es de interpelar y censurar. Espero que el presidente medite las cosas”, acotó.

EL CASO VLADIMIR CERRÓN

El congresista también se refirió a la denuncia en contra del presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien ha sido acusado de recibir resguardo policial irregular durante sus actividades. Cueto indicó que ya envió una carta hace un mes al premier Bellido sobre este tema

“No es posible que tenga ese tipo de seguridades. (…) Al ministro del Interior lo vamos a citar de todas maneras”, apuntó.

Finalmente, el parlamentario consideró que quien gobierna actualmente es Vladimir Cerrón, por lo que añadió que el presidente Pedro Castillo debería marcar un claro deslinde de él.

