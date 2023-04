José Cueto sobre denuncia por mal uso de caja chica de las FF.AA.: "No estoy en ningún tipo de investigación"

El congresista José Cueto (Renovación Popular) negó estar involucrado en una investigación del Ministerio Público por el presunto uso irregular de los fondos de la caja chica del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.) y aseguró que han puesto su firma para investigarlo.

“Reafirmo que no estoy en ningún tipo de investigación. Me han llamado cuando pasó todo esto como testigo di mis declaraciones y ahí quedó. Marcel Bullosa era el oficial administrador y la chica que estaba ahí era la cajera (...) Estas cosas [documentos] que figuran, no están en la carpeta fiscal, no existen”, declaró en el programa Todo se Sabe de RPP TV.

En ese sentido, opinó que los documentos de la denuncia donde firma una solicitud de alimentos “no están en la carpeta fiscal” y que él solo participó como testigo de la investigación. "Hubo un supuesto caso de resguardo público y pasaron años investigando. La Procuraduría y Fiscalía se dieron cuenta que no estaba bien y que usan mi nombre para variar".

“Esos papeles, en mi opinión no están en la carpeta fiscal. En el Comando Conjunto son las oficinas que hace los requerimientos. ¿Puedes pensar que el jefe del Comando Conjunto va a hacer un requerimiento de carne y pollo? Eso no existe, jamás se ha hecho”, aseguró.

El legislador de Renovación Popular negó estar involucrado en una investigación fiscal.

Sobre participación de las FF.AA. en seguridad ciudadana

Por otro lado, se mostró en desacuerdo con la propuesta del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en combatir la inseguridad ciudadana.

"Lo están mal asesorando. Las FF.AA. no están para hacer este trabajo, corremos el riesgo que suceda cualquier eventualidad (...) Nuestra gente [militares] está acostumbrada a reaccionar y los limitan más y su reacción no puede gustarle a la población. Cuando esto sucede es que se van en contra de la patrulla y pasa lo de Puno", aseguró en Todo se Sabe.

En ese sentido, dijo que la PNP debe presentar un documento en donde argumente que no pueden manejar la inseguridad ciudadana a nivel nacional y soliciten el apoyo de la FF.AA. "Lo debe autorizar el consejo de seguridad nacional previo estudio por un informe del Comando Conjunto de las FF.AA.", añadió José Cueto.

Cuestionó, además, la falta de decisión política para manejar un comando unificado en la situación actual ya que con ello se pudo evitar el fallecimiento de los militares en Puno. "Si tú no tienes una decisión política real de tomar el control y autoridad en la zona, no va a pasar nada", mencionó.