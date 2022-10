Enrique Wong, exsecretario general de Podemos Perú, indicó que "no había ningún peligro de fuga u obstrucción de la justicia" por parte de José Luna Morales. | Fuente: RPP

El congresista Enrique Wong, exsecretario general de Podemos Perú, consideró este martes como un "exceso" la orden de prisión preventiva por 34 meses contra el excongresista José Luna Morales, investigado por el presunto delito de organización criminal y cohecho activo específico.

"Consideramos que había otras vías como la comparecencia restringida e impedimento de salida porque él ya lo tenía porque tenía arraigo domiciliario, arraigo laboral, entonces no había ningún peligro de fuga u obstrucción de la justicia. Creo que hubo un exceso y estamos seguros que en segunda instancia los jueces decidirán y creo que podemos cambiar esta prisión que consideramos un exceso", dijo en entrevista con el programa Ampliación de Noticias.



Enrique Wong lamentó que José Luna Morales se encuentre involucrado "en algo que no es real" como una irregular inscripción del partido político Podemos Perú. Además, destacó la "hildaguía y valentía" del excongresista de "dar la cara a la justicia" al ser detenidoen las instalaciones de RPP Noticias luego de brindar una entrevista exclusiva.

"Él no intervino nada en la inscripción del partido, yo en ese entonces era el secretario General y logré la inscripción a pesar de que nos chocamos, ahí sí, con una organización criminal, donde nos falsificaron la firma de nuestro responsable para la inscripción del partido. Fue la inscripción más difícil que hubo", aseguró.

"De buena fe"



De otro lado, Enrique Wong aclaró que los integrantes del Podemos Perú siempre se han comportado de buena fe y negó que el partido político "esté comprado" por el Gobierno.

"La primera vez que se presentó la moción de vacancia, que fue cuatro meses 17 días después de la toma de posesión, cómo se va a presentar una vacancia si no sabíamos del comportamiento del presidente. Esa votación fue de 76 votos en contra, 46 a favor y seis abstenciones de Podemos Perú (...) la segunda moción de vacancia se presentó luego de siete meses, cuando habían ciertos indicios de una mala gestión. Entonces nosotros vimos que solamente llegaban a 62 votos a favor y no alcanzaban los 87, nosotros nos abstuvimos ¿Eso quiere decir que nosotros estábamos comprados por el Gobierno, no señor", dijo.

Además, Enrique Wong indicó que actualmente con los indicios, con "cierto tono de veracidad", de cuestionamientos contra el Gobierno lograron apoyar la censura del ministro de Transportes, Geiner Alvarado.

Finalmente, Enrique Wong rechazó alguna vinculación con la organización criminal 'Asesores en la sombra' y negó también haber ayudado en el nombramiento de supuestos allegados suyos en puestos del Estado.

"Espacio Vital": La nutricionista Pamela Blas, nos brinda las pautas para aprovechar los valores nutricionales de los diferentes productos de las regiones de nuestro país. Y recomienda que la mitad del plato debe ocupar las verduras, la mitad que queda debe dividirse en 2 y en la primera cuarta parte debemos incluir la proteína como el pollo, la otra cuarta parte del plato es el carbohidrato, como las harinas o el arroz.

