El Poder Judicial dictó 34 meses de prisión en su contra | Fuente: RPP Noticias

El excongresista José Luna Morales fue detenido este lunes por agentes de la Policía Nacional luego de que diera una entrevista exclusiva en los estudios de RPP. El Poder Judicial dictó en su contra 34 meses de prisión preventiva por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

Personal de la Policía Nacional llegó hasta nuestras instalaciones y esperaron que el virtual regidor por la Municipalidad de Lima terminara de declarar para enmarrocarlo y luego trasladarlo hasta la sede de Requisitorias ubicado en La Victoria.

José Luna Morales estuvo acompañado en todo el momento de la intervención por su abogado Mateo Castañeda, quien reiteró la inocencia de su cliente y anunció que apelará el fallo judicial en la entrevista que brindó a RPP.

“Primero que no estoy de acuerdo con la resolución que ha dado el día de hoy el juez, pero en un país democrático tenemos que respetar las instituciones, obviamente que me voy a entregar el día de hoy a la justicia. Como lo dije siempre, yo no me corro de la justicia, hay que mejorar muchas cosas, pero una de ellas es ponerse a derecho para que las investigaciones se puedan dar”, indicó el exparlamentario antes de ser detenido por la PNP.

José Luna aseguró que desde el inicio del proceso judicial participó de todas las audiencias, menos a esta última por recomendación del propio juez Jorge Chávez Tamariz.

"Yo he estado asistiendo a todas las audiencias y el juez en la ultima audiencia dijo que no vaya, por eso no fui. Mi abogado al informarme, y yo al ver que me dieron la prisión, vi que tenia que ponerme a disposición de las autoridades”, añadió.

¿De qué se le acusa al excongresista?

La tesis de la Fiscalía es que Luna Morales habría comprado los favores de Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez cuando ocupaban cargos como consejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ello, con la intención de nombrar a Adolfo Castillo como titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y lograr así la inscripción de Podemos Perú.

El Poder Judicial consideró que sí existen "graves y fundados elementos de convicción" con respecto a una presunta participación del investigado en el caso conocido como Los Gánsters de la Política.

“Nada garantiza que se recurra a miembros de esta organización o vinculados a terceros del Poder Judicial para evadir la acción de la justicia y se afecte la actividad probatoria, considerando que detenta un cargo en la Municipalidad de Lima y anteriormente fue congresista de la República”, preció el juez Jorge Chávez Tamariz.