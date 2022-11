José María Balcázar, congresista de Perú Bicentenario. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista José María Balcázar, de la bancada Perú Bicentenario, justificó haber contratado como su asesor principal desde setiembre de este año al abogado Edgar Randú Vargas Silva, quien solo unos meses atrás, en diciembre del año pasado, fue el juez que lo absolvió en un proceso que llevaba en curso por presunta difamación.

En entrevista con Las Cosas como Son, de RPP, el parlamentario recordó que el juicio que afrontó fue por, presuntamente, haber calumniado a un abogado; no obstante, reconoció que el juez Edgar Randú Vargas Silva, su ahora asesor, lo absolvió. Pese a esto, el legislador dijo no encontrar motivos para apartarlo de su equipo de trabajadores.

"Ha pasado un año y ese juez ya no es juez. (Es) abogado libre, tiene su estudio y yo necesitaba asesores legales en el Congreso y lo encontré y lo invité a participar en mi equipo. Es una cosa normal. La suspicacia política siempre se genera, pero no hay mayor inconveniente, para mí no hay un conflicto de intereses. Aquí no hay nada de corrupción", indicó.

"Yo elijo a los abogados que son competentes y a la gente que me puede ayudar en el Congreso. No hay cuestionamiento porque ese no es un asunto de conflicto de intereses. Ese un asunto de libre ejercicio de la profesión de abogados, de repente yo podría contratar a mi querellante y no habría ningún problema", agregó.

En otro momento, el parlamentario de la bancada Perú Bicentenario hizo un llamado a la calma luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, informara la presentación de una cuestión de confianza al Congreso para que se debata y vote la iniciativa que busca derogar la norma que regula dicho mecanismo constitucional.

"Se veía venir porque la crispación política hacía intuir que el Ejecutivo en algún momento podía plantear una cuestión de confianza. Me parece que no debe alarmar al Congreso, sino tratar de llegar a consensos para buscar un equilibrio de poderes real y no formal, que se traduzca en este reparto de lo que tanto nos ufanamos de ser demócratas", dijo.

Diferentes ministros de Estado respaldaron la decisión del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, de presentar una cuestión de confianza ante el presidente del Congreso, José Williams, para que el Congreso debata y vote la iniciativa de reforma constitucional que busca derogar la norma que regula ese mecanismo constitucional.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo, consideró que la medida que presentará el presidente del Consejo de Ministros al Congreso responde a una "crisis" entre ambos poderes del Estado; sin embargo, cuestionó que desde el Parlamento exista una actitud "bastante recalcitrante que no acepta ese diálogo".

"Lo que se puede interpretar de la modificación que se ha hecho para la cuestión de confianza se puede ver que así el Ejecutivo presente una moción de confianza, así tenga razón o no, siempre va a estar sujeto a la decisión del Poder Legislativo. Me parece que esto debería ser de alguna manera revisado. Esperemos que el Congreso, de manera madura, acepte y admita esta moción y se pueda debatir. Creo que sería lo más democrático", indicó.



En tanto, la ministra de Cultura, Betssy Chávez, pidió al Congreso que reciba este jueves 10 de noviembre al Poder Ejecutivo para sustentar la iniciativa de reforma constitucional que busca derogar la norma que regula la cuestión de confianza. Para la también parlamentaria, esta situación afecta al equilibrio de poderes porque restringe las facultades del Gobierno.

"Nosotros, como Ejecutivo, nos encontramos maniatados porque una vez que se emitió la norma luego se modificó el reglamento del Parlamento, entonces ha quedado reducido de tal forma que el Congreso decide si acepta como procedente una cuestión de confianza sobre temas para nosotros estructurales", señalaron.

Por su parte, el ministro de Educación, Rosendo Serna, opinó que el Congreso de la República debe revisar la norma que anteriormente permitía al Poder Ejecutivo solicitar la figura de la cuestión de confianza sobre temas relevantes al Gobierno para evitar que exista una "dictadura" de parte de este poder del Estado.

"Nosotros queremos que haya una situación de equidad en la situación de gobernabilidad que no estamos notando. Hay un avasallamiento pleno del Congreso en una situación de las leyes que están aprobando (…) Pareciera que estamos en una dictadura congresal y eso me parece que no es democrático", apuntó.

