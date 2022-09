José Williams Zapata es el nuevo titular del Congreso en reemplazo de Lady Camones | Fuente: Andina

Fernando Tincopa, politologo del Centro Wiñaq, consideró que la elección de José Williams Zapata como nuevo titular del Congreso busca generar diálogos y consensos dentro del Parlamento. En ese sentido, señaló que el legislador de Avanza País tiene ciertos detalles de tolerancia y predisposición a encontrar puntos intermedios.

"Tendrá la diplomacia de el trato a las autoridades, eso al margen de que su postura, no me cabe duda, es de alguien que facilite los procesos de vacancia contra el presidente; sin embargo, no lo veo en plano de un enfrentamiento directo con el jefe de Estado, lo veo como una figura que critique al gobierno y que va sostener posturas contra el mandatario

sin entrar a una polarización intensa", comentó el politólogo en RPP Noticias.

Por otro lado, el especialista destacó que José Williams Zapata es la persona menos conservadora que tiene la derecha actualmente. Aseguró que el nuevo presidente del Congreso se ha mostrado a favor del aborto terapéutico y derechos LGTB.



"Es una figura de derecha y es el menos conservador que hay. Tiene ciertos umbrales de tolerancia y predisposición a encontrar puntos intermedios. Él por ejemplo está a favor del aborto terapéutico, tiene cierta predisposición y tolerancia hacia algunas posturas en favor de derechos LGTB. Es una persona que tiene un ejercicio en búsqueda de diálogo y consensos. Es de ello el perfil por el que lo proponen para presidir la mesa del Congreso, es la figura que tiene como baluarte la defensa de la constitución del 93 que la ha respaldado antes", sostuvo.

José Williams: "La lucha contra la corrupción es nuestro compromiso"

El presidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País), señaló este lunes que el Parlamento mantendrá una relación de respeto y diálogo con el Ejecutivo.

"Mantendremos las relaciones con el Ejecutivo respetando y garantizando la división de poderes, sin permitir injerencias externas; y sobre todo, defendiendo la institucionalidad del Congreso, lo que implica realizar la fiscalización de los actos del Gobierno y de otros sectores y agencias del Estado. La lucha contra la corrupción, venga de donde venga, es nuestro compromiso", dijo en su primer discurso en el hemiciclo.

El titular del Legislativo consideró necesario mejorar la calidad del Parlamento, por lo que optimizará la labor de la Junta de Portavoces con el objeto de asegurar que el ingreso de proyectos de ley cuenten con sus respectivos dictámenes y procedimientos.

Con 67 votos, José Williams fue elegido nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso para completar el período legislativo 2022-2023 tras la censura a Lady Camones. El parlamentario de Avanza País superó a Luis Aragón, de Acción Popular, quien obtuvo 41 votos.