Juan Sheput habló con RPP Noticias tras anunciar su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio. | Fuente: RPP

Luego de renunciar este martes a la bancada Peruanos por el Kambio (PpK) junto a Gilbert Violeta, el congresista Juan Sheput anunció que en las próximas horas se dará a conocer la conformación del nuevo grupo parlamentario 'Contigo'.

En comunicación con RPP Noticias, Sheput informó que la nueva bancada estará conformada por Gilbert Violeta y Salvador Heresi, y que están "en conversaciones con otros políticos" para que se integren a este grupo.

"Estamos en conversaciones con Pedro Olaechea (No agrupado ex PpK), Marita Herrera (Cambio 21), Roberto Vieira (No agrupado ex PpK), Jorge Castro (Ex Frente Amplio)", detalló.

Además, afirmó que recibió la llamada de "una destacada parlamentaria" de la que no está autorizado a revelar su nombre, pero que también la integrarían a su bancada "con mucho gusto".

"No tengo la menor duda de que en muy pocos días o tal vez horas vamos a anunciar la conformación de una nueva bancada que tenga un verdadero sentido democrático y político, que no sea una federacion de independientes, que no sea una bancada 'chi cheñó', que simplemente se limite a ser mesa partes", afirmó.

Renuncias de Sheput y Violeta

Los legisladores Gilbert Violeta y Juan Sheput anunciaron este martes en Twitter su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK).

Sheput señaló que presentó su renuncia irrevocable "en coherencia con mis convicciones democráticas y de creencia en un sistema de partidos". "La aritmética de la mayoría no les da la razón", agregó dirgiéndose a la bancada.

Este martes más temprano, ambos legisladores habían presentado una licencia temporal a la bancada oficialista. En respuesta, el grupo parlamentario anunció un proceso para sancionarlos.

El último sábado el partido político Peruanos por el Kambio cambió oficialmente su nombre y pasó a llamarse "Contigo". En la asamblea nacional, en la que también se presentó el nuevo logo, el partido anunció que el congresista Juan Sheput asumirá el cargo de presidente de la comisión política.