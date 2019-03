El parlamentario dijo que no se prestarán al juego político de Peruanos por el Kambio. | Fuente: RPP

El parlamentario Gilbert Violeta aseguró este martes que su renuncia y la de Juan Sheput a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) se dio en respuesta a un intento por censurarlos, luego de que propusieran un debate dentro de ese grupo parlamentario para cambiarlo de nombre a Contigo en concordancia con el partido.

En declaraciones a RPP, el legislador sostuvo que desde un inicio hubo un intento para expulsarlos de la bancada de PpK. Agregó que renunciaron porque no se iban a prestar un juego que buscaba cesar sus derechos en el Parlamento.

“(Renunciamos) porque no nos vamos a prestar a este juego que claramente busca expulsarnos de la bancada y cesar nuestros derechos parlamentarios. Nosotros habíamos pedido que se nos dé una licencia a fin de que la bancada el resto de nuestros colegas pueda deliberar de forma oportuna apegada a la ley con libertad”.

Nueva bancada

El legislador explicó que decidieron apartarse de la bancada oficialista, debido a que si los expulsaban no iban a poder constituir otro grupo parlamentario, lo cual consideró que hubiera significado un “serio problema”.

“Efectivamente si a uno lo expulsan de una bancada entonces ya no te da derecho para integrar ninguna otra bancada y eso es un serio problema que limita el ejercicio parlamentario porque todos los proyectos de ley requieren la firma de una bancada, la firma de un portavoz”.

Proceso injustificado

Respecto del proceso administrativo sancionador que les iniciaron dentro de la bancada, el parlamentario comentó que este carecía de algún argumento, lo cual lo hacía injustificado y sin motivación.

“En el comunicado no existe ningún cargo legal, o sea por lo menos nos tendrían que decir vamos a iniciar un proceso administrativo sancionador porque el señor ha hecho tal cosa. Sencillamente no ponen ningún argumento no ponen ninguna razón es absolutamente injustificada y carece de completa motivación aquí la única motivación en todo caso que queda es un trasfondo político”.