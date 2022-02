Karol Paredes sobre congresistas de Acción Popular presuntamente implicados en actos de corrupción dentro del MTC. | Fuente: RPP Noticias

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, la parlamentaria y vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, fue consultada sobre las declaraciones vertidas por la investigada Karelim López, quien señaló ante la Fiscalía presuntos actos de corrupción que vincularían al presidente de la República, funcionarios del MTC y congresistas de la bancada acciopopulista.

Al respecto, Paredes indicó que cada parlamentario debe responder por sus votos en el Parlamento y sus actos.

“Tenemos que esperar lo que el Ministerio Público y las instancias responsables hagan el trabajo de investigación como corresponde y a partir de ello poder emitir un juicio. Yo no puedo emitir ningún juicio mientras que no tengamos claridad con respecto a cada uno de estos supuestos actos”, señaló y agregó que el Congreso no puede avalar ningún acto de corrupción.

“Yo estoy totalmente de acuerdo en que se hagan las investigaciones y efectivamente no se puede blindar a nadie. Aquí debe caer el que tiene que caer. Yo soy muy respetuosa de los principios de la legalidad, pero también soy muy respetuosa de los principios y valores que tenemos en Acción Popular”, agregó.

Finalmente, la parlamentaria señaló que su bancada se reunirá este lunes para escuchar a los congresistas implicados en las acusaciones de Karelim López, con el propósito de no “adelantar un juicio” al respecto.

