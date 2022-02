Juan Silva: Lo que nos dicen las visitas de congresistas y alcaldes regionales al despacho del ministro de Transportes y Comunicaciones

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, ha sobrevivido a cuatro gabinetes ministeriales. | Fuente: MTC

Entre setiembre y noviembre de 2021, por lo menos una decena de alcaldes de distintas regiones acudieron al despacho del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, acompañados por congresistas de Perú Libre, Acción Popular y Alianza para el Progreso, para conversar sobre proyectos de obras que se encuentran detenidos en sus localidades.

De acuerdo con el registro oficial de visitas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al que tuvo acceso RPP Data, los parlamentarios Kelly Portalatino, Paul Gutierréz (ambos de Perú Libre), Luis Aragón, Jhaec Espinoza (ambos de Acción Popular) y Cheryl Trigozo (Alianza para el Progreso) acudieron con alcaldes de Moyobamba, San Roque de Cumbaza, Calca, Huacchis, Chincheros, entre otros (ver detalle de las visitas más abajo).

Tres alcaldes confirmaron a RPP Noticias que se reunieron con el ministro Juan Francisco Silva junto con los congresistas representantes de sus regiones. Uno de ellos es Eliel Garrido Tello, alcalde distrital de Huacchis (Áncash), quien acudió al despacho ministerial el 17 de setiembre junto con el congresista de Acción Popular Jhaec Espinoza (representante de esa región) y su asesor principal, Rafael Reyes Pérez.

"La reunión se trata porque nosotros estamos pidiendo un puente de integración Áncash-Huánuco. Y eso se trató para que se apruebe porque allá en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que nos pueda apoyar. Ese fue el trato que estamos tratando con el ministro una vez, pero ya no he tratado más", dijo a RPP Noticias Garrido Tello, quien agregó que quedaron en que personal de Provías Descentralizado iba a acudir al lugar, cosa que hasta el momento no sucede.

La congresista Kelly Portalatino en el registro de visitas del MTC.

Por otra parte, Ángel Aguilar Castillo, alcalde de San Roque de Cumbaza (San Martín), también confirmó haberse reunido con el ministro Juan Francisco Silva el 3 de setiembre de 2021, acompañado por la congresista de Alianza para el Progreso Cheryl Trigozo, elegida por la región San Martín. "En julio nosotros sufrimos el colapso del puente Tiwinza. Entonces yo como alcalde toco varias puertas para ver quién nos va a dar solución, porque hemos sido afectados porque nuestra zona es muy turística. Por eso ha sido que he acudido a la ciudad de Lima, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que nos dieran coordinar con la región San Martín y nos dieran atención a nuestra solicitud y que vean la situación (...) por medio del señor ministro nos dijo que va a coordinar porque eso es competencia de la región San Martín. Gracias a Dios ya se ha dado solución", manifestó a RPP Noticias.

Otra autoridad distrital que tuvo una reunión con el ministro Silva en su despacho del MTC es Jesús Zaragoza Guzmán, alcalde de la provincia de Asunción, en Áncash. Él registra una visita el 27 de octubre de 2021 junto a la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre, representante de su región en el Congreso. "Sí, [acudí] en dos oportunidades", dijo a RPP Noticias. "[El motivo de la reunión] fue las obras que tenemos en la zona, dos puentes que están demorados con la construcción, que está abandonado hasta el momento y la unidad ejecutora es el Ministerio de Transportes; y otra es el corredor vial de Conchucos. Sí hemos interferido (sic) por medio de ella [la congresista Kelly Portalatino], nos hemos reunido, pero hasta el momento no tenemos ninguna respuesta", agregó.

Las reuniones del ministro con alcaldes, congresistas y asesores

Esta es una situación complicada si tenemos en cuenta las denuncias realizadas primero por la congresista Susel Paredes y luego por la ex viceministra de Transportes Fabiola Caballero. La parlamentaria sostuvo que una congresista que no quiso firmar su moción de censura contra el ministro Juan Francisco Silva le dijo que si firmaba, ya no tendría obras para su región. En tanto, Fabiola Caballero dijo que en el MTC "se ofrecían proyectos sin considerar las prioridades y presupuesto, apostando más bien por la sostenibilidad en la cartera a cambio de ofertas en la ejecución de obras".



En el registro de visitas de congresistas y alcaldes al despacho ministerial, también hay una reunión con la entonces viceministra. A continuación, el detalle de las visitas al despacho del ministro de Transportes y Comunicaciones:

3/09/2021 El ministro recibió a Arturo Maldonado Reátegui, asesor I de la congresista Cheryl Trigozo (APP), de 12:30 p.m. a 12:45 p.m. Gastelo Huamán, alcalde de Moyobamba, y Angel Aguilar Castillo, alcalde de San Roque de Cumbaza, registran visita a la misma hora.

7/09/2021 El ministro recibió a Percy Espejo Cáceres, asesor II del congresista Luis Aragón (AP), de 12:03 p.m. a 12:28 pm. Adriel Carrillo Cajigas, alcalde de Calca, registra visita a la misma hora. También estuvo en la reunión el propio congresista Aragón (desde las 11:56 a.m.).

17/09/2021 El ministro recibió a Rafel Pérez Reyes, asesor principal del congresista Jhaec Espinoza (AP), de 12:07 p.m. a 12:42 p.m. El alcalde de Huacchis, Eliel Garrido, también llegó a la misma hora. El congresista Espinoza también registra asistencia a esa hora.





La congresista Cheryl Trigozo envió a su asesor, quien mantuvo una reunión con dos alcaldes y el ministro Juan Francisco Silva.

27/10/2021 El ministro recibió al alcalde de Asunción, Jesús Zaragoza, quien registra visita de 3 p.m. a 5 p.m. aproximadamente. En la misma reunión estuvo Roger Asencio alcalde de Luzuriaga, Piscobamba, y la congresista Kelly Portalatino (PL).

9/11/2021 El ministro recibió nuevamente a Rafel Pérez Reyes, asesor principal del congresista Jhaec Espinoza (AP) y a Eliel Garrido, alcalde de Huacchis. Ambos registran visitas de 12:38 p.m. a 1:29 p.m. También estuvo el congresista.

11/11/2021 El ministro recibió al congresista Paul Gutiérrez (PL), quien visitó al ministro de 1:08 p.m. a 1:24 p.m. En el mismo intervalo, registra visita Percy Cucchi Anampa, alcalde de Cotaruse (Apurímac).

19/11/2021 La viceminista Fabiola Caballero recibió en su despacho al congresista Paul Gutiérrez (PL) visitó a la viceministra Fabiola Caballero de 4 p.m. a 5:55 p.m. Lo acompañó Nilo Najarro, alcalde de Chinchero. También estuvo Jhon Donayre Pari, asesor principal del congresista. El alcalde incluso estuvo desde varios minutos antes.

¿Qué se hizo mal?

Sobre la afirmación de la congresista Susel Paredes, y las acusaciones de intercambios de obras por votos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la abogada especialista en gestión pública Teresa Santillán dijo que hay que ver con mucha atención estas visitas que por ahora permanecen en "la duda y la incertidumbre". "No está dentro de su función hacer este tipo de visitas, este tipo de negociados para su región, ¿a cambio de qué? ¿Obras? Recordemos que el MTC ve numerosas obras. En el MTC lo más visible que se puede hacer, lo más rápido y lo que más impacta en la población, son las carreteras, los accesos, y todo esto definitivamente le podría dar a algunos congresistas que vayan a su semana de representación cierta visibilidad, diciendo 'yo lo coordiné', cuando no es su función", sostiene Santillán.

La abogada recuerda que a la excongresista Luciana León se le inició una investigación por tráfico de influencias por un caso similar; y que a los parlamentarios involucrados en esta situación les podría pasar lo mismo. "Más allá de que haya o no trato con obras, ¿sobre qué tendrían que conversar [los congresistas y el ministro]? ¿Sobre contratación de personal? Tampoco podría ser el caso porque estaríamos hablando de favorecimiento para la obtención del cargo, como lo que dice la exviceministra en su carta de renuncia, que puede ser un copamiento que pueda favorecer a personas de cierto partido político, ahí tendríamos que tener mucho cuidado".

Para Omar Awapara, no obstante, es normal que haya cierto grado de coordinación entre sectores específicos del Ejecutivo, el MTC y congresistas representantes de regiones o sectores del país. "El problema es cuando hay complicidad y se define hacer eso con el fin de mirar a otro lado ante serios cuestionamientos. Si es que hay un intercambio de favores que va más allá de simplemente asegurar que tu región o tu distrito tenga cierta provisión de carreteras, puentes o infraestructura, eso es algo que no está bien. Lo estaría siempre y cuando no esté condicionado por la supervivencia política o los arreglos, o un voto a favor o en contra... y creo que eso es lo que las denuncias señalan", comenta.

Si bien no se puede determinar a ciencia cierta si, como denunciaron la congresista Susel Paredes y la exviceministra Fabiola Caballero, se han intercambiado obras por votos, estas reuniones resultan, por lo menos, discutibles.