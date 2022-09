Darío Pedraglio: Revelación de audio de Lady Camones puede ser aprovechado por bancadas para pedir nueva Mesa Directiva

Lady Camones, presidenta del Congreso de la República | Fuente: Congreso de la República

El analista político Darío Pedraglio, del portal 50 + 1, consideró que algunas bancadas podrían aprovechar el momento para solicitar una nueva Mesa Directiva. Esto tras la revelación de un audio donde se le escucha a César Acuña pedir a Lady Camones, presidenta del Congreso, que se impulsen ciertos proyectos de ley favorables a causas electorales.

En La Rotativa del Aire, el politólogo sostuvo que el audio complica la situación de Lady Camones y afirmó que ella tendrá que "enmendar relaciones" dentro de su bancada y luego con las demás bancadas parlamentarias para no dificultar su trabajo.

"Probablemente a roto relaciones después de estos audios y va a tener que recomponer, va a tener que hacer alguna concesiones, lograr reconectar con sus colegas. En ese sentido, no me extrañaría que surjan mociones de censura o intentos de removerla. Ya hemos visto algunos congresistas que han manifestado la necesidad que Camones deje el cargo. Es un inicio complicado para ella", dijo.

Para Darío Pedraglio, Lady Camones no va a renunciar a la Presidencia del Congreso tras la revelación del citado audio. Además, recordó que la titular del Legislativo ya tuvo un problema similar cuando se conoció otro audio donde hacía comentarios de Acción Popular.

"Por las declaraciones que dio ayer pareciera que no va a a renunciar, por lo menos su primer reflejo no es la renuncia, pero sí creo y sí me parece que otras bancadas pueden ver esto como una oportunidad, especialmente bancadas que no están ahorita en la Mesa Directiva (...) sí creo que algunas bancadas van a decir 'aprovechemos esta oportunidad para ver si logramos que caiga Camones y hacemos una nueva elección, y ahí meterse en la Mesa Directiva, que haya una reconfiguración de la Mesa Directiva. Es posible, creo que esa ventana se abre", señaló.

De otro lado, Darío Pedraglio argumentó que esta semana el Congreso de la República intentará recuperar protagonismo con las interpelaciones al ministro de Transportes y del Interior y una eventual moción de vacancia, en medio de la lucha contra el Ejecutivo y tras el protagonismo de la Fiscalía.

"Con la interpelación al ministro del Interior y con la posible presentación de esta nueva moción de vacancia, desde el parlamento buscan posicionarse nuevamente como un rival relevante para el Ejecutivo. Posición que había sido captada por la Fiscalía con todo lo que había estado saliendo en los últimos meses y el parlamento había quedado un poco en el segundo plano. Creo que el Congreso está tratando de recuperar el protagonismo que tuvo en los meses anteriores, posicionarse como un opositor relevante al Gobierno", dijo.



Darío Pedraglio afirmó que incluso no logrando la vacancia contra el presidente Pedro Castillo y una eventual censura a un ministro, el Congreso podrá situarse como un "opositor claro" y recuperar la popularidad.

"Mientras el parlamento mantenga este nivel de aprobación muy difícil va a ser lograr una alternativa relevante para la ciudadanía, un Congreso con 8 % de aprobación difícilmente va a poder consolidar una vacancia y quedarse ellos y remover la Presidencia y a Dina Boluarte y quedarse ellos. Es importante para ellos subir algunos puntos de popularidad", expresó.

Los pedidos de César Acuña

Un audio difundido por Epicentro TV reveló que durante una reunión de APP, el líder de este partido, César Acuña, dio indicaciones a la presidenta del Congreso para favorecer a su candidatura en La Libertad.

En la conversación se escucha a César Acuña pedir que la Mesa Directiva del Congreso apoye de manera indirecta su candidatura. Por ejemplo, solicita a Lady Camones que consiga que la Comisión de Descentralización agende y apruebe en el pleno del Parlamento el dictamen para que el centro poblado Alto Trujillo se convierta en distrito.

"Ahorita este proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí, si es que lo aceleramos. Esta semana tienen que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, la semana que viene entra al pleno y la siguiendo se va Lady y entrega la ley a Trujillo. Ahorita estamos acordando ante la agenda, la estrategia para ayudarme a mí", se escucha en el audio.

