La presidenta del Congreso indicó que no ha incurrido en ningún delito. | Fuente: Radio Nacional

La presidenta del Congreso, Lady Camones, rechazó este domingo haber incurrido en el delito de tráfico de influencias, ello en relación con los audios filtrados de la reunión que sostuvo con el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

Según señaló, para que haya tráfico de influencias, ella tendría que haber conversado con la presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso, Diana Gonzales, sobre el proyecto de ley para convertir en distrito a Alto Trujillo.

“Si es que yo he cometido algún delito, que la fiscal lo diga. Yo no considero haber cometido tráfico de influencias ni algún delito, porque no hay una acción mía que haya corroborado algún pedido que yo haya hecho en ese audio”, sostuvo la titular de la Mesa Directiva al dominical Panorama.

Niega haber priorizado proyecto

Lady Camones reiteró que nunca conversó del tema con Gonzales ni tampoco con la segunda vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, quien es la encargada de decretar los proyectos de ley. Añadió que el proyecto de ley que César Acuña le pidió priorizar, según un audio difundido por EpicentroTV, no puede exonerarse de su paso por comisión.

La titular del Legislativo negó que se haya querido utilizar este tema para fines electorales y recordó que se trata de un proyecto de ley del Ejecutivo.

En ese sentido, indicó que la iniciativa para convertir en distrito a Alto Trujillo tendrá que darse después de las elecciones, señalando que su población no tiene por qué verse afectada por la difusión de estos audios.

Pedido de Aníbal Torres

En conferencia de prensa, el titular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, pidió al Ministerio Público intervenir para investigar a Lady Camones tras la difusión de un audio donde el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, exige a Camones priorizar una ley para favorecer su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad.

“Hemos esperado que la Fiscalía de la Nación reaccione como reacciona ante otros hechos. ¿Dónde está la fiscal de la Nación? (…) Yo no sé si las autoridades requieren algo más frente a estas pruebas para actuar”, indicó.

De acuerdo con Torres, lo ocurrido “linda con el delito” y señaló que los audios son “pruebas contundentes” en los cuales, los mismos autores han confirmado la reunión y han aceptado los hechos. En esa línea, cuestionó que el Ministerio Público no haya actuado de oficio.