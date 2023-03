Jon Tay se encuentra investigado por su presunta relación con el expresidente Pedro Castillo | Fuente: Congreso

El viaje del congresista Luis Cordero Jon Tay a Panamá y los audios que difundió el programa 'Panorama' donde conversa con Carlos Barba Daza no generan ningún elemento convincente de haber cometido un delito. Así lo aseguró su abogado Elio Riera, quien sostuvo que el parlamentario salió del país con su propio dinero para capacitarse en temas de inteligencia.

"La conclusión a la que llegamos es que el congresista hizo un viaje en pedido de licencia con su dinero a Panamá para capacitarse en temas de inteligencia. ¿Cuál es el hecho delictivo? lo que ha salido ayer es la imagen del señor en esta feria, lo cual ya fue ratificado hace una semana", manifestó en el programa Las Cosas Como Son de RPP Noticias.

El abogado acotó que los audios que confirman el encuentro entre su cliente y el agente especial de la Fiscalía, Carlos Barba, no dicen nada. En ese sentido, exigió que se realice una investigación conforme a la ley.

"En ninguno de los audios hacen una sindicación directa con respecto a la presunta participación del señor Cordero en una organización criminal. ¿Cuál es el rol del señor Cordero? no hay, no se logra describir", expresó.

Riera aclaró que en los audios se demuestra que Carlos Barba fue quien hizo las llamadas a su patrocinado y no al revés. Además, reiteró la ausencia de un ilícito en las grabaciones.

"A nivel administrativo y penal no se va a poder probar absolutamente nada. No hay ningún elemento corruptor, un tráfico de influencias, existen indicios que se tendrán que corroborar como el audio y el viaje que se pueden refutar y no generan la convicción de un delito", indicó.

Solicitan suspensión temporal

La parlamentaria Martha Moyano exigió la suspensión temporal de su colega de bancada, Luis Cordero Jon Tay, de la bancada Fuerza Popular, por estar implicado en una presunta red de espionaje y vínculos con el expresidente Pedro Castillo.

El documento fue enviado a la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina del partido. Allí se señala que Moyano interpuso una denuncia contra Cordero por "infracción del literal del Estatuto partidario y la comisión de faltas graves", por lo cual solicita una medida administrativa.