El Congreso de la República no tomó una decisión sobre la denuncia constitucional presentada por el legislador Posemoscrowte Chagua Payano (Unión por el Perú) contra la exministra de Economía María Antonieta Alva por presunta negociación incompatible en el caso de una empresa de su padre que habría tenido contratos con el Estado cuando ella era ministra.

Este viernes el informe de calificación que recomienda declarar improcedente esta denuncia se tenía que votar; sin embargo, el número de votos en abstención fue superior al de los votos a favor y en contra. En total la votación registró 8 abstenciones, 5 a favor y 1 en contra, por lo que el informe tendrá que regresar al equipo técnico para una nueva evaluación.

Momentos antes, la congresista Martha Chávez se opuso a que la denuncia sea declarada improcedente. La parlamentaria cuestionó que, en este caso, el informe de calificación "entre al fondo de la controversia" y considere que el delito imputado -negociación incompatible o aprovechamiento del cargo- se descarte sin la posibilidad de una investigación.

"Creo que esto no es correcto, hay toda una evidencia. La empresa de su padre fue objeto de una contratación en el Ministerio de Agricultura y entonces esto merece, por lo menos, una investigación. Yo no estoy de acuerdo con la conclusión a la que arriba el informe que se nos ha propuesto", indicó sobre el informe que regresará al equipo técnico.

Padre de María Antonieta Alva negó denuncia

Sobre este caso, el ingeniero Jorge Alva Hurtado, padre de la exministra de Economía, María Antonieta Alva, ha negado que tuvo relación con el Consorcio Geoservice – Hidroenergia, la cual obtuvo el 27 de noviembre la buena pro del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) para que brinde servicios de consultoría por el monto de un millón y medio de soles.

"Quiero aclarar que me desvinculé de la empresa en 2015 y no tengo injerencia en sus asuntos desde ese momento ni recibo ingresos de su empresa desde 2014. He iniciado un juicio que continúa en curso. Ni yo, ni mi familia, tenemos conocimiento de sus contrataciones debido, justamente, a que estoy en juicio con ellos", señaló.

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, el también rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) rechazó la revelación hecha por el programa periodístico Cuarto Poder y negó ser accionista de Hidroenergía Consultores, junto con Juan Armando Olazábal Álvarez y Óscar Armando Olazábal Velarde.

Según la denuncia, una de las dos empresas que integra el consorcio ganador es Hidroenergía Consultores en Ingeniería, la cual tiene como accionistas a Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, padre y hermano, respectivamente, de la exministra de Economía. Por aquella época, en la página web de la empresa todavía presenta como directores a Jorge Alva y Juan Armando Olazábal.

