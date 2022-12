Tras dejar la presidencia de la Mesa Directiva del periodo 2021-2022, María del Carmen Alva asumió como titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. | Fuente: Congreso

La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular) reconoció que será “complicado” reunir los 87 votos requeridos para vacar al mandatario Pedro Castillo por la causal de incapacidad moral permanente.

Desde la región Tumbes, la legisladora recalcó que el panorama es “complicado” porque, según dejó entrever, el Gobierno podría estar negociando con algunos congresistas para que voten en contra de la destitución presidencial.

“[¿Se pueden alcanzar los 87 votos?] Espero que así sea, sinceramente es complicado. Entiendo que se deberá trabajar en ese tema, pero sí, es complicado con las circunstancias de ahora y algunos pronunciamientos que he escuchado de algunos congresistas, que sabe Dios qué les estarán ofreciendo y cómo los estarán enamorando, porque lamentablemente eso existe y hay que ser realistas. Acá nadie es ingenuo.”, declaró en Ampliación de Noticias.

"Hay que pensar en el país"

A pesar de augurar el probable destino de la moción que promueve el congresista no agrupado Edward Málaga, Alva Prieto exhortó a sus colegas oficialistas y de izquierda a ser “responsables” y “pensar en el país” a la hora de la votación de la vacancia presidencial, que será debatida este miércoles, 7 de diciembre, por el Pleno del Congreso.

“Espero que sean responsables los congresistas oficialistas y de izquierda. Muchos hicieron pronunciamientos de votar a favor de la vacancia, he escuchado que algunos están retrocediendo. Pero aquí hay que pensar por el país, no hay que pensar de qué partido uno viene. Nadie está pensando en la curul o en uno mismo; uno tiene que pensar en el país”, precisó.

“Quedará en la conciencia de cada uno y, por lo menos, los que estamos con la democracia, la defensa del estado de derecho y la institucionalidad del Parlamento seguiremos luchando para que se respete nuestro Congreso”, sentenció.

La también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores agregó que la democracia del país “está en peligro” y eso se ha visto con los constantes ataques del Ejecutivo al Congreso, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y los medios de comunicación.

“Nosotros no podemos permitir que el Ejecutivo esté amenazando a todas las instituciones, porque no solamente es al Congreso […]. No respetan a ninguna institución y no quieren a nadie que fiscalice o haga control político; esa es la realidad: vamos camino a una dictadura”, puntualizó.