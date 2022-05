María del Carmen Alva se refirió al trabajo de los periodistas. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, reiteró que se está arreglando la sala destinada para los periodistas que se encuentra al interior del Parlamento y que estuvo cerrada por más de dos años a causa de la pandemia por la COVID-19. En entrevista con RPP, recordó que durante este periodo "no se ha hecho nada de mantenimiento".

"Nosotros recibimos el Congreso en muy malas condiciones, ni siquiera los ascensores funcionaban. Hemos tenido que hacer todo el sistema de mantenimiento y ahora estamos viendo el tema de la sala (de prensa), que queremos ponerla mejor de lo que estaba. Hemos pedido un informe a Indeci para que no haya problemas", indicó.

"Que quede claro: aquí nadie está impidiendo ningún ingreso. Lo que nosotros queremos es regresar con seguridad, regresar en mejores condiciones que la que estaba (…) Acá no hay ningún (impedimento) y menos de mi parte porque respeto la libertad de prensa y de expresión", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, la titular del Parlamento recordó que la semana pasada, en una reunión de la Junta de Portavoces, se abordó este tema para luego emitir un comunicado en el que se informaba que se estaban tomando todas las medidas de seguridad previstas por Defensa Civil.

"No se preocupen que antes de yo dejar la Mesa Directiva ustedes (prensa) van a ingresar. En ningún momento ha habido una intención de que no ingresen. La transparencia es lo más importante y todos sabemos el trabajo que hacen, pero también queremos que nos respeten. N nadie tiene miedo a que estén ahí", apuntó.

Critica a los Gabinetes descentralizados

En otro momento, María del Carmen Alva, señaló que durante sus visitas al interior del país "nadie" le ha hablado sobre la importancia de una Asamblea Constituyente, pese a que desde el Poder Ejecutivo se menciona con frecuencia que se trata de un clamor popular que busca la elaboración de una nueva Constitución.

"Nadie. Más bien, hay que viajar por todas las provincias y todas las regiones porque nadie ha tocado ese tema. Es más, lo único que nos han pedido es agua, saneamiento, hospitales. Ellos sienten que, como el Ejecutivo no se hace presente y no solucionan esos problemas de varios años, nos buscan a nosotros", señaló.

"Por eso dije que somos los verdaderos representantes del pueblo porque fuimos elegidos por ellos y por eso vamos a escucharlos y a trasladar sus pedidos al Ejecutivo porque también hay que explicar que ellos creen que nosotros, como congresistas, podemos ponerle agua, resolver el problema del hospital, que tenemos presupuesto y hay que explicarles", agregó.

En entrevista con RPP Noticias desde Huancavelica, Alva señaló que "no hay duda" de que las sesiones de los Gabinetes Descentralizados que lleva a cabo el Poder Ejecutivo no cumplen su verdadero objetivo y, por el contrario, se han convertido en un medio de propaganda, tal como han señalado algunos críticos, sobre temas afines al Gobierno.

"Me he reunido hasta con 10 alcaldes y todos, incluyendo el gobernador regional, me han comentado cómo ha sido la sesión descentralizada en Huancavelica y me dicen lo que ya me habían dicho los congresistas de la región: no entran los dirigentes, entra su portátil, llevan a la gente que ellos quieren y no hay acuerdos ni compromisos, por eso no hay actas", apuntó.

