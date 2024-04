Congreso María del Carmen Alva dijo que no fue atendida por el gobernador de Piura durante su semana de representación

La congresista no agrupada María del Carmen Alva viajó a Piura para recorrer distintas partes de esta región y escuchar las demandas de la población, en el marco de la semana de representación del Congreso, que va del 22 hasta el 26 de abril.

En el programa Ampliación de Noticias, Alva Prieto (ex Acción Popular) comentó que ha recorrido Piura, Sullana, Sechura, Talara y Máncora para reunirse con las autoridades locales, quienes le comentaron que atraviesan problemas comunes como la falta de medicinas, de personal médico y de pruebas de dengue; así como deficiencias en la infraestructura de los centros educativos.

La también expresidenta del Congreso (2021-2022) contó que pidió una reunión con el gobernador regional de Piura, Luis Neyra Leon, para transmitirle el reclamo de los alcaldes distritales y provinciales.

No obstante, dijo que no ha sido recibida por la autoridad regional, quien tampoco ha respondido a sus solicitudes de reunión.

“Pedí reuniones con el gobernador regional y no me ha contestado. He hablado con varios alcaldes y dicen que tampoco los atiende el gobernador regional. Totalmente sorprendida, porque nunca me había pasado que un gobernador regional no me atendiera”, alegó.

Asimismo, la legisladora contó que cuando llegó a la Casona de Sojo, ubicada en el distrito de Miguel Checa, se requirió que el Gobierno Regional de Piura enviara, al menos, un representante.

“Estuvimos en la casa Soho, que es patrimonio cultural; y se pidió que vaya a un representante y no fue nadie del Gobierno Regional […]. La cultura no le interesa mucho”, cuestionó.

Cabe precisar que María del Carmen Alva concedió esta entrevista a RPP desde el Centro de Educación Básica Especial, ubicado en el centro poblado de Negritos, en la provincia piurana de Talara.

Según detalló la parlamentaria, este centro educativo requiere remodelaciones de infraestructura y de equipamiento.