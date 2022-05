Presidenta del Congreso se pronuncia tras declaraciones de Karelim López | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se refirió a las declaraciones de la empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, quien señaló que escuchó decir al presidente Pedro Castillo que no le preocupaba el Parlamento porque podría disolverlo.

"Lamentable escuchar eso, pero esperemos que no sea así, esperemos que el presidente se comporte como un demócrata, como debe ser, porque él ha sido elegido en democracia y también ha dicho muchas veces que respeta la Constitución, así que esperemos que cumpla con su promesa", señaló al canal del Congreso.

Alva Pietro estuvo esta mañana en una actividad en Puente Piedra con representantes de las ollas comunes; sin embargo, la prensa no fue convocada. Pese a esto, varios reporteros intentaron hacerle algunas consultas, pero la titular del Parlamento evitó responderlas y solo se pudo recoger la declaración que dio a la señal del Congreso.

Recientemente, la empresaria Karelim López consideró el Gobierno protege al exsecretario del Despecho Presidencial Bruno Pacheco pues este tiene pruebas contra el presidente Pedro Castillo.

López contó en una entrevista para diario El Comercio que la primera vez que vio al presidente fue el 8 de noviembre, cuando este le llevó unos WhatsApp de la Sunat a la oficina de Pacheco y ella se encontraba ahí. Según López, en ese momento, Castillo "conmina a renunciar (a Pacheco) por el escándalo que iba a suceder después de estos chats".

La empresaria afirmó al día siguiente estuvo en la reunión de coordinación para que Bruno Pacheco brinde sus descargos ante la prensa sobre los chats que habían salído sobre el tema de los generales.

"Fui testigo presencial. Es falso que yo oí por ahí. (…) Lo que presencié no eran palabras cariñosas, eran acusaciones severas y era la desesperación de Bruno Pacheco por que no se le culpe de algo que no había cometido, sino que la persona que fue responsable, que dio las órdenes, como es el presidente de la República, asuma sus culpas", aseveró.

"Tú me los pediste, yo envié, yo solamente soy un coordinador o un enviado, el que te hace caso. Entonces, asume tu responsabilidad como tal", le habría dicho Pacheco a Castillo, según López. “¿Por qué yo tengo que asumir temas que me los has pedido tú para favorecer a tus amigos?", diría también el exsecretario al mandatario.

"Una de las cosas que el señor presidente muy ligero le dijo (a Pacheco): ‘no me preocupa el Congreso porque yo lo cierro y punto'", relató Karelim López.

"Imputaciones no tienen ningún sustento"

Esta mañana, el ministro de Justicia, Félix Chero, cuestionó las declaraciones de la investigada empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público, en las que acusa al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto con familiares suyos y exfuncionarios.

"Estas declaraciones, sin lugar a dudas, llaman la atención, pero, además, nos deben llevar a una profunda reflexión de cuál es el enfoque que se le quiere dar y cómo se pretenden politizar estas declaraciones. La señora dice cosas que no tienen ninguna corroboración y la ponen en una ventana pública más allá de lo que debe suceder en la investigación", señaló.

"Se deslegitima cuando sale a decir a los medios de comunicación una serie de imputaciones que no tienen ningún sustento y no tienen ninguna corroboración, pero, además, ella y su abogado han dicho que no reconocen la comisión de ningún delito. Lo único que escuchamos son dichos y especulaciones sin ninguna corroboración", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el ministro Félix Chero también cuestionó que la empresaria Karelim López realice acusaciones cuando no ha reconocido haber cometido algún delito, pese a que se trata de un requisito en el proceso de colaboración eficaz. Al respecto, consideró que la intención de la empresaria "es buscar una ventana periodística de protagonismo".

