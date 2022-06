Ministro del Interior pone a disposición de María del Carmen Alva "toda la capacidad" de la PNP para hallar responsables de amenaza

El ministro Dimitri Senmache respondió a la denuncia de María del Carmen Alva sobre una "cobarde amenaza de muerte" mediante el celular de mi hija. | Fuente: Andina

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, se comprometió este miércoles a poner a disposición de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, "toda la capacidad" de la Policía Nacional del Perú (PNP), ante la amenaza recibida contra ella por medio del celular de su hija.

A través de su cuenta Twitter, Dimitri Senmache señaló que se comunicó por télefono con María del Carmen Alva para poder determinar quién o quienes están detrás de la "cobarde amenaza".



"Estimada señora María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República. Solo para reiterarle lo que por teléfono me he comprometido: a poner a disposición suya toda la capacidad de nuestra Policía Nacional del Perú y poder determinar quién o quienes están detrás de esta cobarde amenaza.", publicó en la red social.



Dimitri Senmache indicó que solicitó al al Comandante General de la PNP, Luis Alberto Vera, disponga que las unidades especializadas puedan investigar a profundidad lo ocurrido y "así dar con el paradero de estos delincuentes".



PNP llegó al Congreso para atender la denuncia de María del Carmen Alva | Fuente: RPP

El ministro Dimitri Senmache respondió así al tweet de María del Carmen Alva donde afirmó que recibió una "cobarde amenaza de muerte" mediante el celular de mi hija.

"En los últimos días, fui víctima de la publicación de audios manipulados; y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión, amenazas que no solo llegaron de fuera del Congreso, sino también desde dentro", escribió la presidenta del parlamento nacional.

"Una amenaza pidiendo mi renuncia"

Más temprano, María del Carmen Alva denunció haber recibido una amenaza a través del WhatsApp enviado al teléfono celular de una de sus hijas. Precisó que el mensaje enviado fue realizado desde un número de teléfono celular con código de otro país.

"Es concretamente una amenaza pidiendo mi renuncia y mencionando el lugar donde resido, me indigna que esta amenaza haya llegado a un celular que utiliza mi hja. No voy a permitir que se metan con mi familia y mucho menos con mis hijos ¿qué pretenden? ¿Me atacan por ser una mujer honesta que siempre ha actuado con rectitud? ¿Les duele que no sea corrupta? o ¿acaso les molesta que este sea una Congreso que ha logrado el consenso para elegir a tres integrantes del directorio del BCR y a seis magistrados del Tribunal Constitucional?", dijo.

Estimada señora @MaricarmenAlvaP, Presidenta del Congreso de la República. Solo para reiterarle lo que por teléfono me he comprometido: a poner a disposición suya toda la capacidad de nuestra @PoliciaPeru y poder determinar quién o quienes están detrás de esta cobarde amenaza. — Dimitri Senmache A. (@Senmache) June 16, 2022

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": Hoy es el día mundial del donante de sangre, por eso conversamos con el Dr. Juan Almeyda, director General de donaciones, trasplantes y banco de sangre del Minsa quien resaltó que la donación voluntaria de sangre ha aumentado de 9 a 22% en los bancos de sangre, tras la pandemia. Además contó que en nuestro país existen 406 bancos de sangre a nivel nacional y 12 puntos fijos extrahospitalarios en Lima.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.