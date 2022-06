"Les digo que no me van a doblegar": María del Carmen Alva denuncia amenaza a través del celular de una de sus hijas

La titular del Parlamento denunció las amenazas recibidos en el celular de su hija. | Fuente: Andina

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, denunció este miércoles amanezas contra su persona recibidas a través del celular de una de sus hijas.



En un mensaje de WhatsApp, al parecer de un número telefónico del extranjero, desconocidos le dan plazo hasta el viernes para renunciar a la Presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento.



Al inicio de la sesión del Pleno del Congreso y tras dar la bienvenida a los periodistas dentro de la sede del Poder Legislativo, María del Carmen Alva informó a los legisladores sobre lo que calificó como "cobarde amenaza" e invocó a que este tipo de "reprochables actos" no tengan espacio en la política nacional.

"Señores congresistas lamento comunicarles que el día de hoy he recibido una cobarde amenaza mediante la aplicación de WhatsApp a un teléfono celular que utiliza una de mis hijas que proviene de un número con código de otro país. Quiero denunciar este hecho y comunicarlo ante la representación nacional y ante la prensa porque no podemos permitir que estos reprochables actos tengan espacio en la política peruana", dijo.

"No me van a doblegar"

María del Carmen Alva precisó que las personas que la amenazan piden su renuncia, rechazó que el mensaje haya sido recibido por una de sus hijas y deslizó que la probable causa de esto sería la elección de integrantes del directorio del Banco Central de Reserva y de seis magistrados del Tribunal Constitucional.

"En los últimos días he sido víctima de la manipulación de audios manipulados y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión desde fuera del Poder Legislativo, sino amenazas que tengo registradas desde dentro del Congreso. Pero ahora no son audios manipulados, es concretamente una amenaza pidiendo mi renuncia y mencionando el lugar donde resido, me indigna que esta amenaza haya llegado a un celular que utiliza mi hja. No voy a permitir que se metan con mi familia y mucho menos con mis hijos ¿qué pretenden? ¿Me atacan por ser una mujer honesta que siempre ha actuado con rectitud? ¿Les duele que no sea corrupta? o ¿acaso les molesta que este sea una Congreso que ha logrado el consenso para elegir a tres integrantes del directorio del BCR y a seis magistrados del Tribunal Constitucional?", afirmó



"Voy a seguir defendiendo la democracia, la institucionalidad y las atribuciones constitucionales del Congreso de la República. Si el objetivo es amedrentarme les digo que no me van a doblegar. Soy una mujer de principios, formada en un partido político que siempre ha estado del lado de la democracia. Ante los ataques políticos acá me tienen, pero las amenazas las voy a denunciar porque son bajezas que solo las usan los delincuentes. Y voy a hacer reiterativa en algo que quede claro: ¡No se metan con mis hijos!", agregó.

