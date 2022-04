Alva recalcó que la agenda del Congreso continuará con normalidad | Fuente: Andina

El anuncio del presidente Pedro Castillo de decretar inamovilidad social obligatoria trajo respuestas inmediatas. La titular del Congreso, Maria del Carmen Alva, cuestionó que el gobierno anunciara esto al filo de la medianoche y sorprendiendo a la población.

"El mensaje del presidente impidiendo que podamos trabajar, a nivel de Lima y Callao, es inaceptable. El Congreso es autónomo, seguiremos trabajando porque tenemos una agenda", aseveró en RPP.

María del Carmen Alva opinó que la población no aceptaría la medida del gobierno. "Los ciudadanos no deberían acatar la inamovilidad, tienen que trabajar", sostuvo.





Recordó que el presidente Pedro Castillo fue invitado a acudir al Congreso de la República para conversar con los parlamentarios a fin de hallar soluciones al paro de transportistas que causó serios desmanes por todo el país. Al respecto, dijo esperar que el mandatario acuda a la cita junto a cinco ministros.

"La verdad no sé si es que él no quiere ir y por eso ha decretado esta medida, porque no tiene nada que decir mañana o este gobierno es tan incapaz", manifestó Alva. En ese sentido, cuestionó que quieran encerrar a todos justo un 5 de abril.

El presidente Pedro Castillo deberá acudir mañana al Legislativo, a las 3 de la tarde, a fin de reunirse con los voceros de las bancadas y los miembros de la Mesa Directiva para hallar soluciones a la protesta de los transportistas que se ha dado en todo el país.