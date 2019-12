Martha Chávez encabeza la lista de Fuerza Popular al Congreso. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La excongresista Martha Chávez, candidata al Parlamento por Fuerza Popular, criticó la labor de los fiscales Rafael Vela y José Domingo, a quien no dudó en reiterar el calificativo de "loco" que utilizó para referirse a él por cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reciente liberación de Keiko Fujimori.

"Ya llegó al extremo de una persona que ha perdido la razón porque ningún abogado en su sano juicio puede pretender que se anule a su pedido la decisión de un TC cuando la Constitución dice que es la máxima instancia y cuando el CPP dice que no puede ser revisado en ninguna otra instancia nacional", señaló.

"¿Usted cree que este señor es ignorante? El señor fiscal no es ignorante, tiene hasta maestría; por lo tanto, si afirma algo tan absurdo, ha perdido la razón, y ¿cómo se dice a las personas que han perdido la razón?", preguntó.

En diálogo con RPP Noticias, la excongresista señaló que el calificativo de "loco" es una frase "coloquial" para referirse a una persona que -según su criterio- plantea "un absurdo jurídico" y que incluso "está desacatando la dignidad de otros magistrados de superior jerarquía". Por esta razón, Chávez consideró que el fiscal debería ser procesado penalmente.



La exparlamentaria también extendió esta crítica a los procuradores que intervienen en el caso Odebrecht y denunció que estos funcionarios no están cumpliendo con su rol de defender los intereses del Estado. Asimismo, cuestionó que el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la constructora brasilera no haya sido sometido al principio de pluralidad de instancia.

"Los procuradores defiendan los intereses, no del gobierno ni del presidente Vizcarra, sino del país y eso no se está cumpliendo. No hay regla que pueda violar la Constitución que dice que debe haber pluralidad de instancias y que dice que los procuradores deben defender los intereses del Estado. Aquí se han defendido los intereses de Odebrecht y punto", reprochó.