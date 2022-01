Martha Moyano expresa indignación por declarar patrimonio cultural a 'El ojo que llora' | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) criticó la decisión del Ministerio de Cultura de declarar Patrimonio Cultural de la Nación al Memorial a 'El Ojo que Llora', de propiedad de la Asociación Civil Caminos de la Memoria, en el marco de la Política Nacional de Cultura.

"Estamos completamente indignados por esta declaratoria. Dentro de su narrativa, lo que ellos cuentan es que el Estado es el que ha maltratado, el que ha asesinado, y eso no es así. Ese 'Ojo que Llora' no nos representa a las víctimas del terrorismo. Cuando hablan ellos de que aquí lo que hubo fue violencia política, no sé qué más es lo que han puesto en ese famoso decreto", señaló.

Según la resolución viceministerial, 'El Ojo que Llora' busca convertirse "en eje articulador de encuentros, intercambios y memorias, siendo el reflejo de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos". Sin embargo, para la parlamentaria fujimorista, se trata de una motivación "ideológica".

"Nosotros entendemos que ellos están en una lucha ideológica y nosotros vamos a seguir enfrentando esa lucha ideológica. No nos representa y estamos en una lucha por tener un espacio en el que realmente se cuente la verdad de lo que ocurrió en el país. El 'Ojo que Llora', ni el LUM, representan a los familiares víctima de terrorismo, que no negociamos con las muertes de nuestros familiares", reprochó.



El Ministerio de Cultura argumenta que el Memorial 'El Ojo que Llora' presenta valor histórico, al constituir una obra de dominio público que permite a nuestra ciudadanía meditar y reflexionar sobre el periodo histórico de violencia ocurrido en nuestro país entre las décadas de 1980 y 2000, marcando un punto de inflexión sobre los cambios sociales y poblacionales que afectaron a los y las peruanas en todo el territorio nacional.

Además, remarca la norma, tiene un valor artístico porque es una obra de arte interactiva creada por una de las más importantes artistas de la escultura contemporánea peruana, inspirada en la tradición artística de trabajo en piedra.

También posee un valor intelectual, al constituirse como un espacio simbólico de disputa entre el pasado y el presente, y de reflexión sobre las demandas de las personas afectadas por la violencia en todos sus ámbitos.

Datos sobre la obra

La obra de la artista contemporánea Lía Rosalía Anna María Vermeulen, conocida bajo el pseudónimo de Lika Mutal, está compuesto por una escultura central en piedra, rodeada por un complejo laberíntico.

El motivo central de esta obra constituye la representación simbólica de una montaña y se denomina Madre Tierra Pachamama, midiendo 215 centímetros de alto y 210 centímetros de ancho. En la zona central superior, se halla un orificio donde se encuentra inserta una piedra circular por donde brota agua.

Por otra parte, el complejo laberíntico es un área con diseño de once círculos formados por gruesas bandas de cantos rodados, en los que se encuentran escritos los nombres, edades y el año de la muerte o desaparición de las personas inscritas en el Registro Único de Víctimas, creado mediante la Ley N° 28592.

Este espacio convoca y acoge no solamente a los familiares de estas víctimas, sino también a otros ciudadanos, provenientes de todas las regiones del país, distintos colectivos de la sociedad civil dedicados a la construcción de memorias, estudiantes e investigadores de nuestra historia reciente.

Cabe mencionar que, Lika Mutal, fallecida en 2016, ha sido distinguida como Personalidad Meritoria de la Cultura en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el año 2015, por su valioso aporte a las artes plásticas peruanas, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 074-2.

