Martha Moyano: "Lady Camones ya no representa exclusivamente a una bancada, sino al Parlamento"

Martha Moyano integra la nueva Mesa Directiva del Congreso, la que será presidida por Lady Camones. | Fuente: Congreso

Martha Moyano (Fuerza Popular), electa primera vicepresidenta del Congreso, reconoció que existen dudas sobre la supuesta posición crítica desde Alianza para el Progreso (APP) contra el gobierno de Pedro Castillo, pero dijo que confía en la palabra de Lady Camones, legisladora de esa bancada que fue elegida ayer como la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, como cabeza de una lista multipartidaria.

"Es cierto que hay dudas (sobre APP) que se han establecido en algunas bancadas, pero sabemos que para esta Mesa Directiva la representación es de varias bancadas, porque es multipartidaria [...] va a tener que irse dilucinando todo", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Moyano destacó el mensaje de Camones tras la elección de la Mesa Directiva que ella integra, en el que declaró que "va a colaborar y ayudar a combatir la corrupción" sea quien sea los que estén implicados, y que "no va a blindar a ninguna persona, y a ningún congresista".

"Entonces, yo confío en eso y confio en que Lady Camones, quien ahora es la presidenta y no representa ahora exclusivamente a la bancada sino al parlamento, ella va a tener que tomar posición", afirmó.

Respecto a una agenda pro reformas políticas desde la nueva Mesa Directiva, Moyano dijo que ese tema será discutido recién en la primera reunión de sus cuatro integrantes, luego de la instalación de la presidencia del Congreso para la legislatura 2022-2023. Por su parte, dijo que no puedo adelantar una opinión sobre propuestas de reformas políticas sin antes tener una conversación con su bancada.

¿Qué dice Lady Camones sobre vacar a Pedro Castillo?

La nueva presidenta del Congreso, Lady Camones, reiteró que su gestión será “implacable” contra la corrupción, “venga de donde venga”, tras lo cual expresó su apoyo y felicitación a la labor que está realizando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en las diversas investigaciones que ha iniciado contra altos funcionarios.

En Ampliación de Noticias, la titular del Legislativo se refirió al caso del presidente Pedro Castillo, quien está involucrado en una serie de investigaciones. Aclaró que, de momento, no hay ninguna moción de vacancia en marcha.

“He escuchado sí algunas posiciones de algunos colegas congresistas que indicaron que la presentarían (la moción de vacancia). Eso debería elevarse al Pleno para ver la votación”, sostuvo.

“Antes de ser elegida presidenta del Congreso, he manifestado mi posición que debe darse una vacancia sustentada en hechos que van a estar corroborándose, yo estaría a favor”, agregó.

Para Lady Camones, la situación de Pedro Castillo “se va a complicar mucho” tras la entrega al Ministerio Público del ex secretario de Palacio Bruno Pacheco. “Está dando datos que aparentemente los está corroborando con pruebas”, refirió.

La titular del Congreso apuntó que las investigaciones contra el presidente deben seguir su marcha en el Ministerio Público, pero señaló que de manera personal duda que Castillo no esté enterado de los actos de corrupción de su entorno.

“Tengo una postura. Para mí. es poco creíble que todo el entorno del presidente esté plagado de corrupción y que no haya tenido conocimiento de esto. No me compete a mi como presidente del Congreso realizar estas investigaciones, sino a la Fiscalía”, sentenció.