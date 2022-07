Lady Camones estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

La nueva presidenta del Congreso, Lady Camones, reiteró que su gestión será “implacable” contra la corrupción, “venga de donde venga”, tras lo cual expresó su apoyo y felicitación a la labor que está realizando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en las diversas investigaciones que ha iniciado contra altos funcionarios.

En Ampliación de Noticias, la titular del Legislativo se refirió al caso del presidente Pedro Castillo, quien está involucrado en una serie de investigaciones. Aclaró que, de momento, no hay ninguna moción de vacancia en marcha.

“He escuchado sí algunas posiciones de algunos colegas congresistas que indicaron que la presentarían (la moción de vacancia). Eso debería elevarse al Pleno para ver la votación”, sostuvo.

“Antes de ser elegida presidenta del Congreso, he manifestado mi posición que debe darse una vacancia sustentada en hechos que van a estar corroborándose, yo estaría a favor”, agregó.

Para Lady Camones, la situación de Pedro Castillo “se va a complicar mucho” tras la entrega al Ministerio Público del ex secretario de Palacio Bruno Pacheco. “Está dando datos que aparentemente los está corroborando con pruebas”, refirió.

Ausencia de congresistas

Al ser consultada por la decisión de algunos congresistas, como Carlos Anderson, quienes han dicho que mañana no se presentarán en el Pleno para escuchar al presidente Pedro Castillo; Lady Camones dijo respetar la posición, pero no la comparte.

“Muy independiente de la persona que represente el presidente, nosotros tenemos que respetar la investidura del cargo”; manifestó.

La titular del Congreso apuntó que las investigaciones contra el presidente deben seguir su marcha en el Ministerio Público.

“Pesa contra el presidente muchos casos que aparentemente él estaría involucrado como haber cometido actos de corrupción. Es imperativo para nuestra sociedad, nuestro país, conocer cuáles son los detalles”, manifestó.

“Tengo una postura. Para mí. es poco creíble que todo el entorno del presidente esté plagado de corrupción y que no haya tenido conocimiento de esto. No me compete a mi como presidente del Congreso realizar estas investigaciones, sino a la Fiscalía”, sentenció.



