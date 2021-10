La congresista criticó el discurso de la presidenta del Consejo de Ministros. | Fuente: Congreso

La congresista de la bancada de Fuerza Popular, Martha Moyano, señaló que no dará el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez. Ello luego de que la presidenta del Consejo de Ministros se presentara ante el Pleno este lunes.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria señaló que se había solicitado la salida de dos ministros, pero que no han dado "señales" de que eso va a suceder.

"No creo que hay que dar el voto de confianza. Los voceron le plantearon a la ministra que retire a dos ministros. Puede dar señales o iniciar el diálogo y eso no ha ocurrido. Los ministros están acá y por lo tanto, si no han sido retirados no deberíamos dar el voto de confianza", dijo.

La parlamentaria además criticó el discurso de la PCM ya que no mencionó la lucha contra el terrorismo, "Me quedé preocupada con varios mensajes sobre defensa de los Derechos Humanos, pero no ha dicho nada sobre la lucha antiterroristas, no ha dicho nada sobre las familias víctimas del terrorismo", expresó.

Pedido de confianza

Mirtha Vásquez envió un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, la semana pasada para solicitar su presencia el próximo 25 de octubre en el Parlamento a fin de solicitar el voto de confianza.

Alva aceptó esta solicitud y programó la presentación del Gabinete Ministerial para este lunes a las 11:00 horas. La presidenta del Consejo de Ministros acudirá al Pleno acompañada por todo su gabinete.

En la víspera, la presidenta del Consejo de Ministros se reunió con diversas bancadas que conforman el Parlamento, a fin de escuchar sus preocupaciones y recomendaciones sobre el Gabinete Ministerial y la política del Gobierno.





