Presidente Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno. | Fuente: Presidencia Perú/ Carla Patiño

La empresa familiar del presidente Martín Vizcarra está en la mira de la comisión de Fiscalización y de la congresista Yeni Vilcatoma. Estos anuncios de investigación ocurren tras conocerse que CyM Vizcarra prestó servicios al consorcio Conirsa, encargada de la construcción de la carretera Interoceánica.

Conoce en esta nota cómo se ha desarrollado esta historia.

1. CyM Vizcarra y Conirsa

El miércoles 9 de enero, Martín Vizcarra ofreció una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno donde una periodista le hizo esta pregunta: “¿Su empresa fue proveedora para Odebrecht en la Interoceánica?”. El presidente Vizcarra respondió: “Respecto de… no, en absoluto. Es falsa esa información”.

El domingo 13 de enero, el dominical Panorama emitió un reportaje donde revelaba que la empresa CyM Vizcarra alquiló maquinaria pesada, entre el 2006 y 2008, al consorcio Conirsa, integrado por Odebrecht (70%), Graña y Montero (19%), ICCGSA (7%) y JJC Contratistas Generales (4%), en la construcción de la carretera Interoceánica Sur, tramos II y III.

2. La empresa familiar

CyM Vizcarra es una empresa fundada en 1990 por los hermanos César y Martín Vizcarra en Moquegua. El presidente contó luego a Latina que en ese momento ejercía su profesión de ingeniero y precisó que su empresa participaba en proyectos del sur del país.

“¿Cuál era el radio de acción de la empresa? Básicamente era el sur. Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, la macro región sur. Cada vez que había un proyecto importante en la macro región sur, requería maquinaria y la empresa CyM Vizcarra tenía maquinaria. Hemos ido aportando y alquilando maquinaria en relaciones contractuales completamente transparentes”, contó.

Su hermano y gerente general de C y M Vizcarra S.A.C, César Vizcarra Cornejo, indicó que su empresa “nunca” realizó ningún contrato con Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

“Como muchas empresas locales, en este tipo de proyectos, hemos brindado servicios, como proveedores, a empresas de construcción y consorcios que tenían a su cargo la ejecución del proyecto y para ello contrataban proveedores en diversos rubros, como mano de obra, logística, materiales entre otros”, indicó a Panorama.

3. Las precisiones del presidente

Luego de la emisión del reportaje y en medio de la emergencia de San Juan de Lurigancho, el presidente Martín Vizcarra dijo que no había mentido sobre la declaración que hizo en Palacio de Gobierno sobre su empresa. Asimismo, remarcó que en el 2006 desconocía que Conirsa era integrado por Odebrecht.

La Comisión de Fiscalización aprobó investigar los vínculos de Conirsa con empresas proveedoras, entre estas la del presidente Martín Vizcarra. | Fuente: Congreso

“Yo nunca he negado que cuando era parte de la empresa C y M Vizcarra, una empresa radicada en Moquegua, se dio algunos servicios de algunas empresas que construyeron la Interoceánica del Sur. Lo que sí he negado y he sido bien enfático es que nunca he dado servicio a Odebrecht”, dijo.

“La Interoceánica es una carretera de más de mil kilómetros. Si sumamos todos los proveedores que han dado servicio a estas empresas, son miles de proveedores. Nosotros somos (fuimos) uno de ellos, y lo hemos hecho a algunas empresas, una de ellas es Conirsa. Y cuando dimos ese servicio de alquiler de maquinaria a Conirsa, no teníamos ni idea de quiénes la integraban, porque no era necesario saberlo”, añadió.

4. La investigación en Fiscalización

El miércoles 16, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó investigar todas las contrataciones que hizo el consorcio Conirsa durante la construcción de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. Entre ellas, se verá la situación de la empresa CyM Vizcarra. La votación congresal registró siete votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

El presidente Martín Vizcarra dijo que está dispuesto a recibir en Palacio de Gobierno a los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Parlamento si se requiere que tomen su declaración sobre la investigación a Conirsa.

El abogado constitucionalista Samuel Abad señaló que el Congreso es un órgano político, y como tal, puede investigar al mandatario. Sin embargo, no podrá llegar a acusarlo durante su mandato.

“Lo que va a terminar sucediendo es que, si llegan alguna conclusión o si llegan a acusar, esa acusación no va a ser viable durante este mandato. La comisión puede investigar, pueden ir a Palacio para que le hagan las preguntas correspondientes, pero la Constitución protege de manera sólida al presidente, quien solamente puede ser acusado durante su mandato por ciertos supuestos”, indicó.

5. Rol del presidente dentro de la empresa

Dentro de CyM Vizcarra, el ahora mandatario tenía el cargo de gerente de operaciones, mientras que su hermano César era, y continúa siendo, el gerente general.

De acuerdo con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y del Registro Nacional de Proveedores, la última contratación que realizó la empresa C y M Vizcarra S.A.C con el Estado fue en junio de 2008.

Según Palacio de Gobierno, CyM Vizcarra dio de baja a Martín Vizcarra Cornejo como trabajador tras presentar su renuncia a la empresa. Esta información está contenida en un documento de Sunat del 31 de diciembre del 2010, es decir, antes de asumir como gobernador regional de Moquegua. El presidente siguió como accionista de CyM Vizcarra hasta marzo de 2018.

La congresista Yeni Vilcatoma ha dicho que presentará una denuncia constitucional contra el presidente Matín Vizcarra por este caso. | Fuente: Congreso

6. Anunciada denuncia constitucional

Por este último detalle, la tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, anunció que presentará una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra. En RPP Noticias, Vilcatoma dijo que el mandatario inobservó el artículo 126 de la Constitución por supuestamente haber representado a la empresa C y M Vizcarra cuando se desempeñaba como ministro y vicepresidente de la República.

Esto dice el artículo 126° de la Constitución: Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.

Vilcatoma dijo que cuando Vizcarra fue ministro de Transportes no cumplió con renunciar a ser accionista. Según su versión, ella accedió a documentos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), en los que el presidente figura como gerente de operaciones hasta el 4 de junio de 2018.

Al respecto, el abogado en derecho civil Juan Carlos Esquivel dijo que, de acuerdo con la Ley General de Sociedades, la renuncia a cualquier cargo de una empresa debe realizarse con una carta notarial. En ese sentido, consideró que con una carta simple de renuncia de por sí no lo elimina del cargo de gerente.

“Si yo renuncio a cargo de gerente hoy y lo comunico vía carta notarial a la empresa. Nadie duda de la fecha de mi renuncia porque hay un notario que certifica la fecha donde yo he comunicado a la empresa”, explicó.

7. El futuro de la denuncia constitucional

Al respecto de esta anunciada denuncia de Vilcatoma, los constitucionalistas concuerdan que será declara improcedente, pues la Carta Magna brinda inmunidad al mandatario.

Aníbal Quiroga comentó que, de acuerdo con la Constitución, el mandatario solo puede ser denunciado por cuatro delitos: traición a la patria, el cierre del Congreso (salvo los casos del artículo 134), impedir elecciones e impedir la reunión y funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

“Mientras sea presidente de la República, quien sea presidente de la República, tiene inmunidad jurisdiccional, no puede ser investigado, acusado o demandado hasta que deje de ser presidente de la República”.

Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola señaló que el mandatario tiene una inmunidad que “tiene por objeto preservar de cualquier denuncia que pudiese perturbar el ejercicio de una alta responsabilidad”.

Asimismo, Urviola señaló que el artículo 126 de la Constitución prohíbe a los ministros a no asumir cargos gerenciales, pero no está referido a acciones. “Esa es la situación que se presenta en caso de presidente Martín Vizcarra: renunció a cargos directivos y mantuvo sus acciones porque eso está dentro del ámbito de derecho propiedad”.

Por su parte, Samuel Abad declaró que la acusación de Vilcatoma “está condenada a ser declarada improcedente”. “En realidad más que una denuncia fundamentada en argumentos jurídicos tiene claramente connotaciones políticas”, indicó.