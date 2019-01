Clemente Flores, congresista de PpK, cuestionó a Vilcatoma. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Clemente Flores (Peruanos Por el Kambio) cuestionó a la legisladora fujimorista Yeni Vilcatoma por anunciar que presentará una denuncia constitucional en contra del presidente Martín Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa C y M Vizcarra cuando se desempeñaba como ministro y vicepresidente.

"Creo que la señora Vilcatoma se ha quedado atrapada en la lectura de Condorito. Creo que debe repasar más nuestra Constitución que no permite que el presidente en ejercicio pueda entrar a una acusación constitucional. Lo sabe perfectamente ella. Acá se trata de distraer las investigaciones que se están haciendo a Keiko Fujimori y Alan García", señaló en RPP.

En su opinión, esta decisión se da porque "hay un temor fuerte" por la información que llegará desde Brasil sobre el caso Lava Jato que involucra a ambos líderes políticos.



Por su parte, Alberto Quintanilla, congresista de Nuevo Perú, consideró que la denuncia anunciada por Vilcatoma "no tiene ningún asidero". En su opinión, Vilcatoma, al igual que el resto de su bancada, busca "arrinconar a Martín Vizcarra y sacarle ciertas ventajas".

Quintanilla también recordó que la ley no prohíbe a Vizcarra y otro funcionario ser accionista de una empresa, mientras que Flores precisó que la empresa C y M Vizcarra no tiene contrataciones con el Estado desde el 2008, por lo que no existiría conflicto de interés.

Vilcatoma presentará denuncia constitucional contra Vizcarra

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, sostuvo.

Esto dice el artículo 126° de la Constitución:

Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.

La legisladora de Fuerza Popular explicó que esta decisión se da debido a “las tantas mentiras que lamentablemente el presidente ha decido darles a los peruanos, ante la necesidad de ciertas explicaciones por conflictos de intereses con la empresa del que era propietario, generante de operaciones y vicepresidente del directorio”.